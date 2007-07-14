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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

کارگاه آموزشی مدیران مدارس حوزه علمیه قم در مشهد برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی مدیران مدارس حوزه علمیه قم در مشهد برگزار می‌شود

سومین کارگاه آموزشی مدیران مدارس حوزه علمیه قم از صبح فردا 24 تیر به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود.

قائم مقام مدیر مدارس حوزه های علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : سومین کارگاه آموزشی مدیران مدارس حوزه علمیه قم از صبح فردا 24 تیر به مدت سه روز در مجتمع حضرت ابوالفضل (س) مشهد برگزار می شود. در این نشست حجت الاسلام بوشهری مدیر حوزه علمیه قم، حجت الاسلام بهجت پور معاون آموزش مرکز، حجت الاسلام حق جو مدیر مرکز مشاوره و دیگر کارشناسان شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام مقدمی افزود: هدف از این نشست بررسی راهکارهای تعامل بیشتر مدیران مدارس با طلاب حوزه های علمیه است که در محورهایی چون راه های افزایش نشاط در طلاب، فرصت ها و تهدیدهای تحصیل طلاب، رشد تحصیل طلاب و آفات آن بررسی خواهد شد.

کد مطلب 515544

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