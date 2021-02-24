به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: نمایندگان پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه را در موعد مقرر ارائه می کنند، هر چند ما ملزم نبودیم اما به روشی که هیات رئیسه پیشنهاد داد، عمل کرده و علاوه بر اینکه پیشنهاد در سیستم و مانیتور ثبت شد، در یادداشتی نیز درج شده و به هیات رئیسه دادیم که این موضوع خلاف آیین نامه است.

وی افزود: پیشنهادی در بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ارائه کرده‌ام که این پیشنهاد چاپ شده بود و یادداشت نیز ارائه شده بود، در زمان رأی گیری «امیرآبادی فراهانی» مطرح کرد که اصل تبصره رأی گیری می شود، در حالی که اصل و بندهای الحاقی رأی گیری شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه آقایان در روز روشن و در برابر ۲۷۰ نماینده خلاف آیین نامه عمل می کنند که پذیرفتنی نیست،اظهار داشت: باید در اجرای آیین نامه دقت کنید تا حق وکلای مردم تضعیف نشود.

مفتح تاکید کرد: از آنجایی که طبق روال عمل کردم، انتظار دارم فرصتی برای طرح پیشنهادم فراهم شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر او، گفت: پیشنهاداتی مانند بازگشت به لایحه، اصلاح کل، اصلاح جزء، الحاق کل، الحاق پیوست و... مطرح شده است، در واقع حدود ۴ هزار پیشنهاد درباره لایحه مطرح شده است که اگر بخواهیم به همه آنها رسیدگی کنیم، زمان بسیار زیادی باید صرف شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در تبصره ۸ بخش درآمدی بودجه هستیم و مسلماً زمان زیادی باید صرف رسیدگی به تبصره های باقیمانده در بخش دآمدی شود،اظهار داشت: از سوی دیگر بررسی بخش هزینه ای بودجه از درآمدی آن زمان‌برتر است.

رئیس مجلس اظهار داشت: با روند کنونی نمی توانیم لایحه بودجه را در ۲ ماه نیز جمع ندی کنیم.

قالیباف با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده برخی نمایندگان ۳۰ یا ۴۰ رأی می آورد ، گفت: از این رو بنده برای عبور از پیشنهادات نمایندگان اجازه گرفتم. اگر بخواهیم آیین نامه را رعایت کنیم، بررسی و تصویب تبصره ۸ تا روز یکشنبه ادامه داشت که این امر امکانپذیر نیست.