به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کفسابی، سنگ‌سابی، ساب سنگ و اسامی دیگری که به این کار اطلاق می‌شود شامل عملیات لایه‌برداری از سنگ‌های کف ساختمان است. این کار با کمک تجهیزات و دستگاه‌هایی انجام می‌شود که ویژه این کار ساخته شده‌اند. در کنار این لوازم، به وجود پرسنل کارآزموده و آشنا به فن نیاز است تا این کار به‌درستی و با کیفیت بالا انجام گیرد. کار کفساب، با حواشی و موارد دیگری نیز همراه است که برای تکمیل و انجام بهتر آن صورت می‌گیرند. مواردی مانند کفساب ایتالیایی و نانوساب که به تکمیل این پروژه کمک زیادی می‌کنند.

در این مطلب؛

* به کفسابی و زمان مناسب برای اجرای آن می‌پردازیم.

* به مشکلات سنگ ساختمانی اشاره می‌کنیم که با کفساب رفع می‌شوند.

* می‌پرسیم نانوساب چیست و چرا انجام می‌گیرد؟

با ما همراه باشید.

کفسابی چیست؟

کفسابی، به‌طور خلاصه به سایش و برداشتن لایه‌ای نازک به قطر ۱ تا ۵ میلی‌متر از روی سنگ کف ساختمان گفته می‌شود. این کار با هدف تازه‌سازی سنگ و رفع ترک، لکه، آلودگی‌های عمیق و نیز مواد میکروبی از روی سطح آن صورت می‌گیرد.

کار کف‌ساب با شستشوی نمای ساختمان متفات بوده و به‌مراتب عمیق‌تر انجام می‌شود. با این کار در واقع، ضمن حذف لایه رویی و پوسیده سنگ، به بخش زیرین و تازه آن دسترسی پیدا می‌کنیم. این کار را در یک مرحله نمی‌توان انجام داد و لازم است بارها تکرار شده و تا رفع کامل مشکل و آلودگی سنگ، ادامه یابد. به این ترتیب مدت انجام کار و تعداد مراحل، بستگی به شدت آلودگی یا مشکل سنگ خواهد داشت. به این منظور، کار ساب‌زدن تا پاکیزگی کامل سنگ ادامه می‌یابد.

چه زمانی برای انجام سنگ ‌ساب مناسب ‌تر است؟

درباره زمان مناسب برای انجام کار سنگ ساب، نظرات افراد با هم قدری متفاوت است. اما افراد اهل فن و کسانی که با ساختار سنگ‌های ساختمانی آشنایی دارند، توصیه می‌کنند که این کار زیاد به تعویق انداخته نشود. دلیل آن هم تاثیر نامطلوب مواد رسوبی بر روی سنگ است.

هر چه کار کفسابی زودتر انجام گیرد، کار برداشتن لایه آلودگی آسان‌تر انجام خواهد شد. به این ترتیب تعداد مراحل انجام کفساب نیز کمتر شده و از هزینه کار هم به‌طور چشمگیری کم می‌شود.

اما این روزها که آلودگی هوا، مواد اسیدی و ریزگردهای آلوده همه جا پراکنده‌اند، انجام به موقع کفساب، می‌تواند سنگ‌های ساختمان شما را از پوسیدگی پیش از موعد نجات دهد! تاثیر این مواد بر روی سنگ‌ها و به‌ویژه ترکیب آنها با آب باران، اثرات نامطلوبی روی سنگ‌ها داشته و باعث بدرنگ شدن، پوسیدگی و خوردگی آنها می‌شود.

به‌این منظور بهتر است در فواصل زمانی لازم، نسبت به پاکسازی این سطوح اقدام نموده تا از تثبیت و نفوذ مواد زائد به درون سنگ‌ها جلوگیری صورت گیرد.

با بالا رفتن نجومی قیمت سنگ‌های ساختمانی، این کار از نظر صرفه اقتصادی نیز کاملاً توجیه شده است.

برای سنگ ‌هایی که دچار پریدگی یا ترک هستند چه می ‌توان کرد؟

شاید شما هم تاکنون ساختمان‌هایی را دیده باشید که با گذشت مدتی از زمان ساخت آنها، در ناحیه سنگ‌های کف، دجار ترک، پوسیدگی رویه یا ناهمواری و سوراخ‌هایی شده‌اند که نمای آنها را کاملاً فرسوده و نازیبا کرده است.

تا چند سال پیش از این، چاره مناسبی برای این کار وجود نداشت. اما به مدد پیدایش فن‌آوری کفسابی و تجهیزات ویژه آن، امروزه چنین مشکلی به‌راحتی رفع می‌شود. با چند نوبت ساب‌زدن سنگ‌ها با لقمه الماسی، تمام حفره‌ها و ترک‌ها از سطح سنگ حذف شده و نمای آن مانند روز اول نونوار وتازه می‌شود.

ضمن اینکه اگر مایل به برق انداختن و آینه‌ای کردن سنگ‌های ساختمان خود باشید نیز، راه حل آن ادامه کار در مراحل بعدی تا سایش کامل و برق افتادن سنگ‌هاست. به این مراحل اضافه، کفساب ایتالیایی می‌گویند.

نانو ساب چیست و چرا انجام می ‌شود؟

این روزها که عموم مردم در همه جای دنیا با مشکلات فراوان ویروسی دست به‌گریبان هستند، شرایطی که بتوان نسبت به رفع آلودگی و پیشگیری از انتشار آن اقدام نمود، بسیار ارزشمند است. کاربرد شوینده‌های معمولی، با وجود فواید زیادی که دارند، اما نمی‌تواند تا حد لازم این مشکلات را برطرف نماید. ضمن اینکه بقایای این مواد شوینده وارد چرخه محیط زیست شده و به آن آسیب می‌زند.

برای یک پاکسازی همه جانبه و کلی، به کاربرد یک تکنولوژی امروزی و سازگار با محیط زیست نیاز است.

نانوساب سنگ‌، یکی دیگر از موارد جدید و بسیار پرطرفدار در عملیات کفساب است. در این روش با ماده فوق اشباع و پاک کننده قوی، نسبت به رفع مواد آلوده، انواع باکتری و میکروب و ذرات غبار از روی دیوارها و کف ساختمان اقدام می‌شود. ضمن اینکه فرمول تهیه این ماده کاملاً سازگار با محیط زیست بوده و آن را درگیر و آلوده نمی‌کند.

این کار حین عملیات کفسابی انجام شده و به پاک کردن کلی ساختمان از آلودگی‌های محیطی و عوامل بیماری‌زا می‌انجامد. علاوه بر زیبایی ظاهری و نقش مفیدی که عمل نانوساب در رفع میکروب‌ها و باکتری‌های محیطی دارد، با این کار سنگ‌های ساختمانی را نیز در برابر پوسیدگی و سایش مصون می‌کنید.

و در پایان...

در انتهای این متن بار دیگر توجه شما را به فواید کفسابی از قبیل دوام بیشتر و طول عمر بالاتر سنگ‌های ساختمانی جلب می‌کنیم. ضمن اینکه یادآور می‌شویم این کار برای حفظ زیبایی سنگ و درخشان و تمیز شدن آن، راهکاری مناسب و پیشنهادی مفید است.

در کنار این کار نانوساب نیز، روش خوبی برای پاکیزه سازی بنا و رفع انواع آلودگی، میکروب و باکتری از محیط زندگی است. با توجه به کاربرد کفساب بر روی انواع متریال نظیر پارکت، انواع سنگ و حتی سطوح سیمانی، این روش می‌تواند به حفظ بهداشت نیز کمک شایانی نماید.

برای اطمینان از نتیجه مثبت این کار و پرهیز از آسیب رساندن به سنگ‌های ساختمانی، پیشنهاد می‌کنیم در انتخاب شرکت مجری این برنامه دقت لازم را به‌خرج دهید. افراد ناوارد می‌توانند آسیب جدی و جبران ناپذیری به سنگ‌های ساختمانی شما وارد کنند. برای ممانعت از این اتفاق، انتخاب مرجع مطمئن و شناخته شده برای کفسابی، توصیه آخر ما به شماست.

کفسابی حاجی زاده، با داشتن تجربه و دانش کافی برای این کار با شما همراه است. اجرای پروژه‌های بی‌شمار کفسابی همراه با پرسنل کار آزموده و تجهیزات مدرن و به‌روز، باعث شده تا این مجموعه بتواند به‌خوبی و با موفقیت، عملیات سنگ‌سابی را در منازل، ادارات و ساختمان‌های زیادی به‌اجرا درآود.

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