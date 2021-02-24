بیش از ۱۴ هزار بسته معیشتی در فارس توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز پیش از ظهر چهارشنبه در این همایش گفت: همه آحاد جامعه در تکریم و گرامی داشت ایتام مکلف هستند و باید در کار یکدیگر تلاش کنیم تا بتوانیم مشکلات گروه‌های مختلف جامعه از جمله ایتام را برطرف کنیم.

آیت الله لطف الله دژکام اضافه کرد: یکی از وظایفی که بر عهده تمام افراد جامعه است کمک رسانی و برطرف کردن مشکلات تمامی مردم جامعه است از این رو هر فرد در جامعه اسلامی باید به وظیفه خود که کمک کردن به همنوع است مبادرت ورزد.

او یادآور شد: مردم همواره در مسائل فرهنگی حضور درخشانی داشته و توانسته‌اند در جامعه منشأ خدمات خوبی شوند در این میان رزمایش ۱۴۶۵ نیز یکی از مصادیق این مسئولیت شناسی فرهنگی است که توانسته‌اند با حضور در عرصه‌های مختلف فرهنگی جامعه را به سمت تعالی هدایت کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در جامعه اسلامی همه افراد می‌توانند نسبت به بیان دیدگاه خود در جامعه و نقد به مسئولین اقدام کنند از این رو می‌توان امید داشت که جامعه با حرکتی شتابان به دنبال برطرف کردن مشکلات موجودش باشد زیرا افراد برای اینکه جامعه سازی کنند از کج روی در فعالیت‌های انقلابی امتناع می‌کنند.

وی با بیان اینکه برای شرکت در طرح ۱۴۶۵ از یک تا پنج هزار بسته کمک شده است، اعلام کرد که بیش از ۲.۵ میلیون بسته معیشتی تاکنون در فارس طی یکسال گذشته توزیع شده و به طور مستمر هم این کمک‌ها در حال انجام است.

آیت‌الله دژکام یادآور شد: این کمک‌ها در قالب سازماندهی قرارگاهی انجام شده و آمار بسیاری از حرکت‌های این چنینی که در بستر مردمی انجام شده را در اختیار نداریم.