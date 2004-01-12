فدراسيون فوتبال استقلال تهران را جريمه كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" فدراسيون فوتبال تيم استقلال تهران را به علت 7 دقيقه تأخيردر ورود به زمين در مسابقه روزسه شنبه 16 ديماه، مقابل تيم شموشك نوشهر از سري مسابقات ليگ برتر، براساس مادة 4-11-1 آئين نامه رابطه باشگاهها با ليگ ، مبلغ دو ميليون و يكصدهزار ريال جريمة نقدي محكوم كرد.

استقلال اين ديدار را با نتيجه 2 بر يك به سود خود به پايان رساند.