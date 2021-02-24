طرح آبخیزداری شهرک صنعتی سمنان ۵۰ درصد پیشرفت دارد

معصومه منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه عملیات اجرایی طرح آبخیزداری منطقه شهرک صنعتی (بهشتیه) سمنان پیشرفت ۵۰ درصدی دارد، ابراز داشت: اعتبارات این طرح از محل صندوق توسعه ملی تأمین‌شده و طرح در حال تکمیل است.

وی ضمن بیان اینکه عملیات اجرایی طرح آبخیزداری منطقه شهرک صنعتی سمنان دی‌ماه سال جاری آغازشده است، افزود: حجم کلی این پروژه‌ها چهار هزار و ۲۸۲ مترمکعب سنگ و ملات است که شامل ۱۰ مورد بند سنگ و ملات می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان بابیان اینکه تاکنون پنج بند این مجموعه تکمیل‌شده و پیشرفت قابل قبولی داشته است، ابراز داشت: اجرای پروژه‌های مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری حوزه آبخیز شهرک صنعتی به دلیل فراهم آوردن شرایط کاهش سرعت روان آب بتواند موجبات نفوذ روان آب را به درون سفره‌های آب زیرزمینی فراهم می‌کند.

منظمی در ادامه تصریح کرد: اجرای پروژه‌های آبخیزداری طی سنوات گذشته نقش بسیار زیادی در حفاظت خاک، کنترل سرعت و خسارات ناشی از سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، چاه‌ها و قنوات موجود در منطقه داشته است.

وی بابیان اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری باعث تقویت آبخوان‌های شهرستان سمنان شده است، افزود: تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی و افزایش تولید محصول، پیشگیری از فرسایش خاک و سیلاب‌های مخرب مهم‌ترین و اساسی‌ترین مزایای این طرح‌ها محسوب می‌شود.