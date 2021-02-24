به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مقصودی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گفت: سربازان متأهل ضمن اینکه خدمت خود را در شهرستان محل سکونت می‌گذرانند به ازای همسر ۲ ماه و به ازای هر فرزند نیز سه ماه خدمت وظیفه عمومی آنان کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: دانش آموزان حداکثر تا سن ۲۰ سال مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه هستند و پس از آن باید یا نسبت به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها اقدام کنند یا برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کنند و گرنه مشمول غیبت می‌شوند.

مقصودی تصریح کرد: دانشجویان نیز چنانچه پس از گذراندن سنوات مجاز تحصیل موفق به فارغ التحصیلی نشوند، باید وضعیت آنان حداکثر ظرف مدت سه ماه در کمیسیون سنوات ارفاقی دانشگاه مطرح و نتیجه به معاونت وظیفه عمومی ارسال تا نسبت به تمدید مدت ادامه تحصیل آنان برای یک سال دیگر اقدام شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان همچنین در مورد دانشجویانی که به هر دلیل اعم از فارغ التحصیلی، ترک تحصیل و اخراج، رابطه آنان با دانشگاه قطع می‌شود، گفت: این افراد یک سال فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی خود اقدام کنند و گرنه مشمول غیبت می‌شوند.

۲۴ ماه مدت خدمت وظیفه عمومی

سرهنگ مقصودی با اشاره به اینکه از آذرماه سال جاری مدت خدمت وظیفه عمومی ۲۴ ماه تمام اعلام شده است، بیان داشت: این مدت خدمت برای سربازان غیربومی سه ماه و برای سربازانی که در مناطق عملیاتی خدمت می‌کنند نیز سه ماه کاهش می‌یابد و اعمال توأمان هر دو برای فرد واجد شرایط امکان پذیر است، مثلاً اگر سرباز غیربومی محل خدمتش در یک استان عملیاتی باشد، مدت خدمت وی ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند و به ۱۸ ماه می‌رسد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان همچنین در مورد مشمولان غایب نیز گفت: اگر کسی پس از اخذ دفترچه اعزام به خدمت مراجعه نکند مشمول سه ماه یا ۶ ماه غیبت می‌شود که اصطلاحاً به آن غیبت دفترچه‌ای می‌گویند و چنانچه مدت غیبت وی به بیش از یک سال افزایش یابد، «مشمول غایب فراری» به وی اطلاق می‌شود که علاوه بر اعمال ۶ ماه غیبت در دفترچه وی، بر اساس ماده ۵۸ مکرر قانون وظیفه عمومی، به مرجع قضائی نیز معرفی می‌شود. البته اگر مشمولان غایب فراری به صورت «خود معرف» اقدام به اعزام به خدمت کنند و در طول دوران خدمت، خدمت صادقانه و قابل قبول داشته باشند امکان بخشش تمام یا قسمتی از غیبت دفترچه‌ای آنان توسط فرمانده مستقیم وی وجود دارد.

سرهنگ مقصودی با اشاره به وجود دفاتر پلیس ۱۰+ در تمام شهرستانهای استان کرمان، از مشمولان و خانواده‌های آنان خواست از مراجعه مستقیم به معاونت وظیفه عمومی خودداری و در مرحله اول صرفاً به این دفاتر مراجعه کنند.

وی در مورد اعمال محدودیت‌های قانونی برای مشمولان غایب اظهار داشت: مشمولان غایب با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شوند و این محدودیت‌ها شامل عدم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، سلب برخی امتیازات از جمله عدم برخورداری از سوابق ایثارگری پدر برای استفاده از کسری خدمت و عدم دریافت معافیت کفالت می‌شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان در پایان با اشاره به ممنوعیت به کارگیری مشمولان غایب در ادارات دولتی، شرکت‌های دولتی و خصوصی، صنوف بیان داشت: به کارگیری مشمولان غایب تحت هر عنوان و به هر شکل اعم از روزمزد و قراردادی ممنوع است. شرکت‌ها، ادارات، سازمانها و صنوفی که مشمولان غایب را به کار گیرند به مرجع قضائی معرفی می‌شوند که مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت برای مدیران دولتی، اعمال جریمه بیش از ۱۶ میلیون تومان به ازای هر مشمول غایب برای شرکت‌ها، و ابطال مجوز برای صنوف را در پی دارد.