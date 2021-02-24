۳۲۳۶ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/ ۸۳ نفر در «آی سی یو»

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در استودیو سلامت فارس در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۶۳۴ هزار و ۵۵۲ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۱۷۴ هزار و ۵۳۷ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۳۲ هزار و ۸۲ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۲ هزار و ۷۶۲ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۱۷۷ هزار و ۲۹۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز ۵۲۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۸۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر همتی در ادامه با اعلام جان باختن ۳ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را ۳ هزار و ۲۳۶ اعلام کرد.

معاون بهداشت دانشگاه همچنین از بهبودی ۱۶۹ هزار و ۱۵۴ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

آمار تجمعی جانباختگان استان فارس از ابتدای شیوع کرونا تاکنون

معاون بهداشت دانشگاه در مورد آمار تجمعی جان باختگان استان فارس از ابتدای شیوع کرونا تا کنون اعلام کرد: شیراز با بیشترین تعداد یک هزار و ۵۲۳ مورد، ۲۳۶ مورد مرودشت، ۱۳۶ مورد کازرون، ۷۶ مورد آباده، ۷۰ مورد داراب، ۵۸ مورد ممسنی، ۴۷ مورد کوار، ۴۶ مورد اقلید، استهبان و نی ریزی هر کدام ۴۴ مورد، ۴۱ مورد لامرد، ۳۸ مورد سپیدان، ۳۴ مورد فیروزآباد، ۳۳ مورد زرقان، ۳۲ مورد خرامه، ۳۰ مورد قیر وکارزین، ۲۸ مورد خرمبید، ۲۲ مورد ارسنجان، زرین دشت، رستم و پاسارگاد هرکدام ۲۰ مورد، ۱۹ مورد سروستان، ۱۷ مورد بوانات، ۱۵ مورد کوهچنار، مهر و بیضا هرکدام ۱۳ مورد، ۸ مورد فراشبند، ۴ مورد بختگان و سرچهان یک مورد بوده است.

دکتر همتی با اعلام خبر آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا در فارس به تعداد پنج هزار و ۹۰۰ دوز واکسن بیان کرد: علاوه بر گروه‌های پرخطر مرحله گذشته که شامل کارکنان ICU، اورژانس‌ها و مراکز ۱۶ ساعته می‌شود، تلاش داریم این اقدام در گروه‌های داری اولویت مانند جانبازان قطع نخاعی و سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان نیز در فاز دوم، انجام شود.

این مقام مسئول در دانشگاه با هشدار نسبت به ورود کرونای انگلیسی به کشور و استان، همچنین آغاز موج چهارم بیماری، از مردم خواست پروتکل‌های بهداشتی را با دقت و حساسیت بیشتری رعایت کنند تا روزهای بهتری داشته باشیم.