به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان رسانه‌ها با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مکتوب نقش مهمی در ایجاد امید و نشاط و مقابله با فضای تخریبی علیه کشور دارند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در شرایط سخت تحریم گفت: دولت با وجود شرایط سخت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اما روند توسعه کشور را متوقف نکرد به طوری که در استان بوشهر بیمارستان ۱۱۰ تخت خوابی در مدت ۳ سال تکمیل شد و این اقدام یک رکورد در کشور است.

استاندار بوشهر افزود: همچنین عملیات ساخت سد خاییز در سال ۹۶ شروع شد و فروردین ماه ۹۹ با وجود همه مشکلات مالی به نتیجه می‌رسد.

وی ادامه داد: منابع مالی و اعتبارات را بدون برنامه و اولویت بندی هزینه نکردیم و این یکی از مسیرهای تحقق اهداف برنامه ریزی شده بود.

گراوند در مورد مشکلات تأمین آب در استان بوشهر اظهار داشت: در حالی که در نقاط جنوبی شهر بوشهر آبرسانی با تانکر انجام می‌شد اما به همت دولت این مشکل برطرف شد، ضمن اینکه فاضلاب بافت قدیم شهر بوشهر در مساحت ۳۸ هکتار به نتیجه رسید.

استاندار بوشهر تصریح کرد: مجموعه حجم آب شیرین کن‌های موجود در استان تا قبل از دولت دوم تدبیر و امید ۲۰ هزار متر مکعب بود اما اکنون این رقم به ۳۲ هزار متر مکعب رسیده ضمن اینکه آب شیرین کن ۳۵ هزار متر مکعبی بوشهر با ۷۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است و تا پایان دولت در مجموع ۱۵۰ هزار متر مکعب آب را شیرین سازی خواهیم کرد.

گراوند تاکید کرد: با اجرای این طرح‌های آبرسانی، تأمین آب از منابع داخلی که پیش از این ۱۰ درصد بود به میزان ۴۰ درصد خواهد رسید.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۳۶ شرکت دانش بنیان در استان بوشهر داریم که زمینه اشتغال هزار و ۴۲۰ نفر را فراهم کردند که بیش از ۹۰۰ شغل از این تعداد در دولت دوم دکتر روحانی محقق شده است.