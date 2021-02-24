مشارکت مردم در امور خیر با وجود مشکلات اقتصادی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز در جشن خودکفایی پنج هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با قدردانی از خدمات و فعالیت‌های کمیته امداد در حوزه محرومیت‌زدایی و خودکفایی، گفت: مشارکت مردم در امور خیرخواهانه به‌رغم مشکلات اقتصادی و چالش‌های ناشی از کرونا افزایش یافته است.

وی با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی در حوزه فکر و اندیشه، اظهار داشت: این تحول باعث ساختارشکنی‌های ارزشمندی شد که نتیجه آن در حماسه‌های غرورآفرین دفاع مقدس و پایداری و مقاومت مردم، قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه تحول ایجادشده توسط انقلاب اسلامی، تحولی بین‌المللی است، افزود: ماهیت استکبارستیزی، عدالت‌مداری و ارزش‌محوری انقلاب اسلامی، عامل اصلی دشمنی استکبار جهانی است و مردم ما همواره پاسخ‌های دندان‌شکن و مستحکمی به نقشه‌های شوم آنان داده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم آگاهیم، تصریح کرد: تحریم‌ها عامل اصلی مشکلات فعلی کشور هستند و باید همواره مسببان تحریم‌ها را لعن کرد.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشتازی تبریز و آذربایجان در کارهای خیر، گفت: ترویج کارهای خیر، یکی از ارزش‌های متعالی جامعه انقلابی ماست که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تبریز و آذربایجان نیز از دیرباز در کارهای خیر خوش درخشیده و وجب به وجب محلات این دیار، موقوفه‌هایی است که برای کارهای خیر وقف شده‌اند.

وی از مسئولان استان هم خواست که در کارهای خیر، مشارکت جدی داشته باشند و خدمت واقعی و بی‌منت به مردم را در اولویت قرار دهند.