مردان در برابر کرونا آسیب پذیرترند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری اظهار داشت: از اول تا هفتم اسفند به عنوان هفته سلامت مردان نامگذاری شده است و با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، شعار امسال این هفته «همه‌گیری کرونا، توجه بیشتر به سلامتی مردان» است.

وی افزود: گرچه ابتلاء به کرونا مختص جنسیت خاصی نیست اما شواهد نشان می‌دهد که شدت موارد ابتلاء و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ در مردان بیش از زنان است و برخی ویژگی‌های بیولوژیک، مردان را در ابتلاء به کووید -۱۹ آسیب‌پذیرتر از زنان می‌کند.

لاری ادامه داد: از طرفی مسئولیت شغلی مردان و حضور بیشتر آنان در اجتماع و محیط‌های پرخطر می‌تواند از دلایل مهم ابتلای بیشتر مردان به کرونا باشد. هفته سلامت مردان فرصت مغتنمی برای ارتقای سواد سلامت و افزایش آگاهی، هوشیاری و ترغیب مردان به حفاظت بیشتر از خود در برابر کووید ۱۹ است.