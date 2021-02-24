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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

لاری عنوان کرد؛

مردان در برابر کرونا آسیب پذیرترند

مردان در برابر کرونا آسیب پذیرترند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: شواهد نشان می‌دهد که شدت موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در مردان بیش از زنان است و برخی ویژگی‌های بیولوژیک، مردان را در ابتلا به کرونا آسیب پذیرتر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری اظهار داشت: از اول تا هفتم اسفند به عنوان هفته سلامت مردان نامگذاری شده است و با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، شعار امسال این هفته «همه‌گیری کرونا، توجه بیشتر به سلامتی مردان» است.

وی افزود: گرچه ابتلاء به کرونا مختص جنسیت خاصی نیست اما شواهد نشان می‌دهد که شدت موارد ابتلاء و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ در مردان بیش از زنان است و برخی ویژگی‌های بیولوژیک، مردان را در ابتلاء به کووید -۱۹ آسیب‌پذیرتر از زنان می‌کند.

لاری ادامه داد: از طرفی مسئولیت شغلی مردان و حضور بیشتر آنان در اجتماع و محیط‌های پرخطر می‌تواند از دلایل مهم ابتلای بیشتر مردان به کرونا باشد. هفته سلامت مردان فرصت مغتنمی برای ارتقای سواد سلامت و افزایش آگاهی، هوشیاری و ترغیب مردان به حفاظت بیشتر از خود در برابر کووید ۱۹ است.

کد مطلب 5155565

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    نظرات

    • شهروز IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      اینجا هم شانس نیاوردیم...!

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