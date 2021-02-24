توسعه بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه های شرکت بورس کالا

به گزاارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تفاهمنامه همکاری بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران در زمینه همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات و توسعه به کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس به امضا رسید.

طی تفاهمنامه همکاری که در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۵ بین این مرکز و شرکت بورس کالای ایران به امضا رسید، مقرر شد تا همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات به منظور انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات حاکم بر مرکز و شرکت بورس کالای ایران و توسعه به کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس کالای ایران انجام پذیرد.

طبق این تفاهمنامه همکاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همفکری و مشاوره‌های لازم به منظور بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس را ارائه خواهد کرد و همچنین بر اساس وظایف و نیازهای طرف شرکت بورس کالا و وفق مصوبات قانونی، دسترسی لازم به اطلاعات موجود در سامانه‌های تحت مدیریت خود را در رابطه با فرآیندهای کالاهای مرتبط ایجاد و در اختیار آن شرکت قرار خواهد داد. البته طرفین همچنین متعهد گردیدند ضمن رعایت و حفظ محرمانگی کلیه داده‌های مبادله شده، از هرگونه بهره برداری تجاری یا خارج از صلاحیت‌های قانونی خود پرهیز کنند.