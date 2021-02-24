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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

با امضای یک تفاهم نامه کلید خورد؛

توسعه بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه های شرکت بورس کالا

توسعه بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه های شرکت بورس کالا

طبق تفاهمنامه همکاری بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران مقرر شد، توسعه بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه های شرکت بورس کالای ایران انجام پذیرد.

به گزاارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تفاهمنامه همکاری بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران در زمینه همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات و توسعه به کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس به امضا رسید.

طی تفاهمنامه همکاری که در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۵ بین این مرکز و شرکت بورس کالای ایران به امضا رسید، مقرر شد تا همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات به منظور انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات حاکم بر مرکز و شرکت بورس کالای ایران و توسعه به کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس کالای ایران انجام پذیرد.

طبق این تفاهمنامه همکاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همفکری و مشاوره‌های لازم به منظور بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس را ارائه خواهد کرد و همچنین بر اساس وظایف و نیازهای طرف شرکت بورس کالا و وفق مصوبات قانونی، دسترسی لازم به اطلاعات موجود در سامانه‌های تحت مدیریت خود را در رابطه با فرآیندهای کالاهای مرتبط ایجاد و در اختیار آن شرکت قرار خواهد داد. البته طرفین همچنین متعهد گردیدند ضمن رعایت و حفظ محرمانگی کلیه داده‌های مبادله شده، از هرگونه بهره برداری تجاری یا خارج از صلاحیت‌های قانونی خود پرهیز کنند.

کد مطلب 5155571

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