سازمان امور دانشجویان متولی مسائل رفاهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاهیان گفت: در شرایط سخت بیماری کرونا که نگرانی و محدودیت ایجاد شده و راهکارهای جدید را تحمیل کرده است، تحولی در استفاده از فضای مجازی داشتیم که برگزاری جشنواره‌ها در این فضا باعث افزایش شرکت کنندگان شد.

وی ادامه داد: در مقایسه با زمانی که دانشجویان در دانشگاه‌ها حضور داشتند، مشارکت‌ها بیشتر شده و نشان می‌دهد که ظرفیت و اثر گذاری ما افزایش یافته و باید به این دستاوردها در کنار دستاوردهای دیگر آموزشی و پژوهشی توجه داشت.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: معاونت فرهنگی یکی از معاونت‌های مهم در دانشگاه‌ها است، اخیراً هم که این معاونت‌ها ادغام شدند اولویت کار به عهده معاونت فرهنگی است که دانشگاه‌ها باید به این مسئله توجه کنند.

وی افزود: برنامه آینده این است که سازمان امور دانشجویان متولی مسائل رفاهی شود و اگر ادغامی صورت گیرد معاونت فرهنگی در دانشگاه خواهد ماند و معاونت دانشجویی به سازمان امور دانشجویان و معاونت مربوطه واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره‌ها فرصت بسیار خوبی برای شناخت توانمندی‌ها و علاقمندی‌های دانشجویان است، لذا این جشنواره‌ها را باید زمینه و بستر برای شکوفایی استعدادها و معرفی دانشجویان بدانیم.