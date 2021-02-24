پایان کار مشاوران استانداری خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز چهارشنبه در نامه‌ای ضمن تقدیر از زحمات مشاوران و دستیاران استاندار سابق، پایان کار آنان را اعلام کرد؛ در این نامه آمده است: «از آنجا که در زمان مسئولیت جناب آقای دکتر شریعتی استاندار سابق به عنوان دستیار و مشاور با این استانداری همکاری داشته‌اید، از زحمات شما عزیزان تقدیر و تشکر می‌نمایم و از ایزد منان برایتان آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم».

در متن این نامه بیان شده است: «به موجب این ابلاغ از تاریخ امروز چهارشنبه پایان مسئولیت جنابعالی در این سمت را اعلام و در صورت ضرورت، استان از تجارب بهره‌مند خواهد شد».