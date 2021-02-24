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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۳۱

از سوی استاندار جدید؛

پایان کار مشاوران استانداری خوزستان اعلام شد

پایان کار مشاوران استانداری خوزستان اعلام شد

اهواز- استاندار خوزستان طی نامه‌ای ضمن تقدیر از زحمات مشاوران و دستیاران استاندار سابق، پایان کار آنها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز چهارشنبه در نامه‌ای ضمن تقدیر از زحمات مشاوران و دستیاران استاندار سابق، پایان کار آنان را اعلام کرد؛ در این نامه آمده است: «از آنجا که در زمان مسئولیت جناب آقای دکتر شریعتی استاندار سابق به عنوان دستیار و مشاور با این استانداری همکاری داشته‌اید، از زحمات شما عزیزان تقدیر و تشکر می‌نمایم و از ایزد منان برایتان آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم».

در متن این نامه بیان شده است: «به موجب این ابلاغ از تاریخ امروز چهارشنبه پایان مسئولیت جنابعالی در این سمت را اعلام و در صورت ضرورت، استان از تجارب بهره‌مند خواهد شد».

کد مطلب 5155601

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    نظرات

    • ۰۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
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      پاسخ
      امید انکه همانطور نامش همانند سردار هست کار وعملش هم همانند سردار باشد خدا حافظ همه دست اندرکاران.

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