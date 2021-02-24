پیکر شهید مدافع سلامت «فرانک داوودی» در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مدافع سلامت فرانک داوودی از پرستاران تلاشگر بیمارستان شهید مدنی کرج ظهر سه‌شنبه در میان حزن و اندوه مردم و مدافعان سلامت استان البرز در این بیمارستان تشییع شد.

شهید فرانک داوودی از پرستاران متعهد و خدوم بیمارستان مدنی کرج بود که دو روز پیش بر اثر ابتلاء به کووید _ ۱۹ در بیمارستان امید تهران به شهادت رسید.

وی در بخش جراحی مردان بیمارستان شهید مدنی خدمت می‌کرد و با تلاش و صلاحدید پزشکان بیمارستان امید تهران، نوزاد هفت ماهه‌اش قبل از شهادت از طریق عمل جراحی سزارین سالم متولد شد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پرستار وظیفه شناس با حضور همکاران و قشرهای مختلف مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابل بیمارستان شهید آیت الله مدنی کرج برگزار شد و برای خاکسپاری به آرامستان بهشت سکینه (س) کرج انتقال یافت.

شهید داوودی دومین شهید مدافع سلامت در استان البرز بود که در حین بارداری به شهادت رسید.

هفته گذشته مهشید گودرز یکی دیگر از پرستاران باردار بیمارستان لقمان تهران که در شهر کرج سکونت داشت، در بیمارستان امام علی (ع) کرج به شهادت رسید.