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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۲۵

کتاب هویت جنسیتی کودکان منتشر شد؛

کمک به کودکان در کشف، درک و پذیرش منحصر به فردشان

کمک به کودکان در کشف، درک و پذیرش منحصر به فردشان

کتاب «هویت جنسیتی کودکان» توسط انتشارات کتاب درمانی منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات کتاب‌درمانی، کتاب «هویت جنسیتی کودکان» نوشته کلی استورک، به‌تازگی با ترجمه محبوبه رمضان‌زاده توسط انتشارات کتاب درمانی چاپ و منتشر شده است.

کودکان آشفته جنسیتی در سفر خود اکتشافی شأن نیاز به تأیید و حمایت دارند. در این‌لحظه، شاید شما تعجب کنید که چگونه می‌توانید به کودکتان قدرت کشف، درک و پذیرش جنسیت منحصر به فردش را بدهید. شما و کودکتان روش‌های متنوع زیادی برای درک جنسیت کشف خواهید کرد و بینش لازم درباره تجربیات تنوع جنسیتی را به دست می‌آورید.

به علاوه، فعالیت‌های سرگرم کننده‌ای همچون «همه انواع بدن‌ها» و «بودن در مدرسه» را برای کمک به کودکتان در کشف هویتش خواهید یافت. به گونه‌ای که خود واقعی او را محترم بشمارید. اجازه دهید این کتاب کار، شما و فرزندتان را در این سفر راهنمایی کند.

این‌کتاب با ۱۴۴ صفحه و قیمت ۴۹ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5155705

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