به گزارش خبرنگار، صابر سهرابی عصر چهارشنبه در تالار حافظ افزود: برای برگزاری جشنواره دهه هنر فارس بستر مناسبی برای ارائه آثار هنری به واسطه دبیرخانه‌های ایجاد شده در ادارات ارشاد فراهم شد.

وی با بیان اینکه به واسطه این رویداد فرهنگی و هنری در تولید محتوا تلاش مضاعفی از سوی هنرمندان برای فرهنگ و هنر در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بیش از ۱۴۰۰ اثر به نخستین دوره جشنواره دهه هنر فارس ارسال شد، اظهار کرد: در مسیر داوری آثار نقش هنرمندان بزرگ و پیشکسوت شهرستان‌ها در داوری بی بدیل بود.

وی افزود: ۳۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر در این دوره دهه هنر مشارکت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان از تمامی هنرمندان و فرهیختگانی که در این جشنواره همراهی کردند سپاسگزاری کرد و اظهار امیدواری کرد که این رویداد در سال آینده به شکل منطقه‌ای و دوره‌های بعدی آن به طور ملی برگزار شود.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس نیز در پیامی تصویری برای این آئین، گفت: اهتمام جدی فرهنگ و ارشاد برای برگزاری این جشنواره در دوران کرونا نشان از دلسوزی مسئولان فرهنگی و هنری دارد.

احمد احمدی زاده، افزود: این جشنواره توانست به ایجاد فضای نشاط و سرزندگی در دوران خانه نشینی یاری برساند.

وی با بیان اینکه قشر هنرمند در تعامل با کادر درمان به واسطه این جشنواره به ارائه آثار ارزشمندی پرداختند، افزود: ادامه این مسیر، کمک به امیدآفرینی خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس از تلاش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر در این دوران سخت سپاسگزاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که بر بستر فضای مجازی و به شکل محدود با حفظ شیوه نامه‌های بهداشتی در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار، جوایز برگزیدگان اهدا شد.