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۱۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

جایزه ویژه یک دهه فعالیت به هنرمند ماندگار اهدا می‌شود

جایزه‌ ویژه‌ دهمین جشن سینمایی ـ تلویزیونی دنیای تصویر به یکی از هنرمندان برجسته اهدا می‌شود که در دهه گذشته در سینمای ایران فعالیت داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری دهمین جشن دنیای تصویر اعلام کرد از آنجا که یک دهه از برگزاری مستمر جشن دنیای تصویر می گذرد، جایزه یک دهه فعالیت یک هنرمند ماندگار در تاریخ سینمای ایران در روز برگزاری مراسم‌ به یکی از بزرگان عرصه‌ هنر سینما اهدا می ‌شود.

نخستین دوره‌ جشن دنیای تصویر روز شنبه 30 فرودین ماه 1376 در تالار بوعلی‌ سینا فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد و دهمین دوره‌ آن 21 تیرماه در تالار بزرگ کشور با حضور جمع کثیری از هنرمندان و نویسندگان سینمای ایران برگزار می شود.‌
کد مطلب 515575

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