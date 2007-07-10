این قهرمانی دیدگاه فوتسال اروپا نسبت به ایران را تغییر داد

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد مرتضوی نژاد با بیان این مطلب گفت: مسابقات بین المللی پرتغال با حضور تیم های برتر باشگاهی اروپا برگزارشد و کیفیت مسابقات درسطح بسیار بالایی بود.

وی افزود: این قهرمانی درشرایطی به دست آمد که خود ما هم تصور نمی کردیم با توجه به قدرت حریفان بتوانیم درمقابل آنها چنین بازیهای با کیفیتی را انجام دهیم اما نظم وانضباط بازیکنان وهمچنین تاکتیک پذیری تیم باعث کسب این افتخار بزرگ برای فوتسال ایران شد.

وی ادامه داد: در بازی اول با تیم ناشناخته فرانسه که قدرت بدنی بالایی داشت روبرو شدیم که اگرمشکل آسیب دیدگی دروازه بان اصلی تیم نبود با نتیجه بهتری زمین را ترک می کردیم. دربازی دوم مقابل تیم لامیرنهاف پرتغال که از دو ملی پوش سود می برد 4 بریک پیش بودیم که به دلیل مشکل دروازبانی درپایان به تساوی دست یافتیم.

مرتضوی نژاد درمورد دیدارفینال گفت: دراین بازی تیم اسپورتینگ پرتغال درحالی که سه بازیکن برزیلی را درخدمت داشت و ازحمایت بی شمارتماشاگران بهره می برد اسیر بازی باکلاس تیم ما شد و جام قهرمانی به شن سا رسید.

وی با بیان اینکه این قهرمانی رویکرد فوتسال جهان نسبت به ایران را تغییرداد گفت: تصورآنها نسبت به تیم های آسیایی وهمچنین ایران مثل تیم فوتبال بود اما با این قهرمانی دیدگاه آنها نسبت به فوتسال ایران تغییرکرد به طوری که درهمان مسابقات چند دعوت نامه از کشورهای فرانسه اسپانیا و ایتالیا برای حضور تیم شن سا در این کشورها به ما ارایه شد.

مدیرعامل باشگاه شن سا ساوه در ادامه تصریح کرد: این قهرمانی بازهم این واقعیت را به اثبات رساند که فوتسال نیازمند تشکیلات مستقل است و به حمایت های مختلف بویژه ازسوی صدا و سیما نیازمند است. فوتسال ایران با داشتن افتخاراتی نظیر عنوان چهارمی جهان، هشت دوره قهرمانی آسیا، قهرمانی اولین دوره جام باشگاه های آسیا و داشتن بهترین گلزن فوتسال جهان نیازمند استقلال خود از فوتبال و فعالیت آن به صورت یک فدراسیون مستقل است.

مرتضوی نژاد درپایان یادآورشد: این قهرمانی برای مردم بسیارمهم بود که استقبال مردم از تیم شن سا در فرودگاه مهرآباد انگیزه های ما برای خدمت به فوتسال ایران و کسب افتخارات بیشتر برای کشور عزیزمان را بیشتر کرد.