استقرار نیروی بین المللی در غزه نیازمند موافقت همه گروهها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رومانو پرودی" نخست وزیر ایتالیا این مطلب را در پایان دیدار با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس مطبوعاتی در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن بیان داشت.

وی گفت : استقرار این نیروها موافقت همه طرف های ذیربط را می طلبد و این موضوع هنوز به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

نخست وزیر ایتالیا همچنین حمایت خود را از ابومازن و دولت فوق العاده منتخب وی به ریاست سلام فیاض ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری قطر، نخست وزیر ایتالیا همچنین در جریان بازدید از شهرک صهیونیست نشین سدیروت در جنوب فلسطینی اشغالی احتمال استقرار نیروهای پاسدار صلح بین المللی در غزه را کم دانست و گفت : شرایط مناسب نیست.

وی افزود: ما نیروهای بین المللی (یونیفل) را به لبنان فرستادیم زیرا درخواست مشترکی از سوی همه طرف ها وجود داشت، اما به طور قطع هم اکنون شرایط در غزه برای انجام این کار فراهم نیست.

در همین حال، ابومازن بار دیگر گفتگو با جنبش حماس را پیش از بازگشت اوضاع غزه به پیش از وضعیت 15 ژوئن بعید دانست و ادعا کرد : " موضع ما روشن است باید کودتاگران همه چیز را به وضعیت گذشته بازگرداندند و پیش از این اقدام، گفتگو با آنها صورت نخواهد گرفت".

گفتنی است گروههای فلسطینی از جمله جنبش حماس و جبهه های خلق و دموکراتیک برای آزادی فلسطین به طور جداگانه با استقرار نیروی بین المللی در نوار غزه مخالفت کرده و این موضوع را سبب بین المللی شدن مسائل داخلی فلسطین و زمینه ساز مداخلات داخلی در امور فلسطینیان دانسته اند.

"صلاح البردویل" سخنگوی فراکسیون حماس در پارلمان فلسطین نیز امروز بار دیگر بر مخالف جنبش خود با استقرار نیروهای بین المللی در نوار غزه تاکید کرد.