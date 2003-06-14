مقدمات ساخت مجموعه تلويزيوني ثار الله(ع) آماده مي شود

طراح صحنه و لباس مجموعه تلويزيوني ثارالله(ع) در گفت و گو با خبرنگار هنري خبرگزاري مهر، ضمن اعلام اين مطلب گفت: اين مجموعه تلويزيوني اسفند ماه سال گذشته در مراسمي با حضور آقاي لاريجاني، رييس سازمان صدا و سيما در شهرك سينمايي(غزالي) افتتاح شد و از همان زمان خاكبرداري و مراحل تسطيح زمين و آماده سازي آن براي ساخت لوكيشن و نصب دكور اين مجموعه تلويزيوني آغاز گرديد. در حال حاضر كه مراحل توليد ادامه دارد، حدود بيست درصد از كار ساخت محل برپايي دكورها انجام شده است.

عبدالحميد قديريان در ادامه، با اشاره به اينكه حدود يك سال پيش طراحي صحنه و لباس اين مجموعه را بر روي رايانه انجام داده است ، افزود: در اين مجموعه قرار است بيش از هشتاد بازيگر اصلي به ايفاي نقش بپردازند و حدود 100 سياهي لشكر هم در زمان هاي مختلف به گروه اضافه شوند كه در حال حاضر دوخت لباس ها بر اساس طرح هايي كه ارايه كرده بودم، ادامه دارد . همچنين بخشي از دكورهاي اين مجموعه هم براي ايجاد شهرهاي مختلف در حال آماده شدن است. ولي بخش عمده اي از آن نيازمند آماده شدن كامل محل قرار گيري دكور است كه حدود يك سوم از مجموعه در آن فيلمبرداري خواهد شد.

وي درباره كارهاي پيش رو توضيح داد: در محل مورد نظر كه در ضلع جنوب غربي شهرك سينمايي قرار دارد، دكور چهار شهر مدينه منوره، كوفه، شام و مكه مكرمه برپا خواهد شد. در حال حاضر كارهاي ابتدايي آن در زمينه تهيه لوازم مورد نياز براي ايجاد فضاهاي مختلف و نيز نقشه دقيق شهر و محل هاي مورد نياز براي تصويربرداري انجام شده است و به محض آماده شدن كامل محل، كار نصب دكورها شروع مي شود.

گفتني است در مجموعه ثارالله(ع) كه توليد آن بيش از يك سال به طول خواهد انجاميد، قرار است داستان حركت سيد و سالار شهيدان عالم امام حسين(ع) از مدينه به مكه براي انجام فريضه حج و عزيمت ايشان به كربلا نقل شود و سپس واقعه جانگذار عاشورا تا پايان اين روز به تصوير در مي آيد.

داستان اين مجموعه تلويزيوني را مجتبي فراورده به رشته تحرير درآورده است، شهريار بحراني كارگرداني آن را برعهده دارد و محسن علي اكبري نيز تهيه كننده است .عوامل ديگر اين مجموعه عبارتند از: طراح گريم ( عبدالله اسكندري) مدير فيلمبرداري ( حسن پويا) و مديرتوليد( محمد صادق آذين). بازيگران اين مجموعه به طور كامل و قطعي مشخص نشده است اما احتمال حضور حسين ياري، محمد كاسبي، حسن دادشكر، پرويز پور حسيني، لادن طباطبايي و شيرين بينا در نقش هاي اصلي وجود دارد.

