شهر بوینوس آیرس آرژانتین پس از 80 سال سفیدپوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، درحالی که امروز سه شنبه به عنوان روز ملی آرژانتین در این کشور جشن برپا شده بود، بارش برف نیز پس از 80 سال هدیه ای جدید را برای شهروندان شهر بوینوس آیرس به همراه آورد.

تقریبا اکثر شهروندان بوینوس آیرس برای اولین باری بود که برف را در شهر خود می دیدند.

آخرین باری که در شهر بوینوس آیرس برف باریده بود به روز 27 ژوئیه سال 1928 میلادی بازمی گردد.

در پی غافلگیری مردم این شهر، پلیس از رانندگان خواسته است تا حد ممکن از رانندگی خودداری و همچنین با سرعت بیش از 40 کیلومتر در ساعت حرکت نکنند.