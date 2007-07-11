اصفهانی ها با تماس تلفنی کارت سوخت خود را رهگیری کنند

احمد قانع در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: به منظور تسهیل در رهگیری از مکان کارت هوشمند سوخت همشهریان عزیز در صورتی که بارکد 10 رقمی را داشته باشند می توانند با تماس با شماره تلفن 9718241 از ردیف کارت مطلع شوند.

وی بیان داشت: در حال حاضر مردم متقاضی و معطل در شرکت پست سه دسته هستند که دسته اول عبارتند از کسانی که تا کنون اصلا کارت سوخت برای آنها صادر نشده است، دسته دوم کسانی هستند که کارت سوخت آنها صادر شده است اما به کارت سوخت آنها به استان های دیگر فرستاده شده و دسته سوم کسانی هستند که تقاضای کارت سوخت المثنی را دارند.

این مقام مسئول اذعان داشت : تا کنون 640هزار کارت سوخت تحویل پست شده است که از این تعداد 40هزار کارت سوخت در این مرکز معطل مانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اداره پست اصفهان را اولین استانی دانست که کارت های سوخت معطل را در روزنامه های استانی اعلام نمود و پس از آن دیگر استان ها از اصفهان الگو گرفتند.

قانع تعداد باجه های پستی در استان اصفهان را که مراحل صدور کارت المثنی را انجام می دهند 40 باجه پستی اعلام کرد و گفت: برای درخواست کارت سوخت المثنی ابتدا باید با مراجعه به مراکز یاد شده با در دست داشتن مدارک لازم کارت سوخت قبلی را باطل کرد و پس از آن مراحل بعدی برای صدور کارت جدید را انجام دهند.

وی تعداد درخواست صدور کارت المثنی را که تا کنون انجام شده است را حدود حدود 6 الی 7 هزار دانست.

قانع با اشاره به جمعیت مردم و اینکه تنها پست تنها ارگانی است که مردم آن را مسئول و پاسخگو می دانند یادآور شد: پست تنها رابط شرکت پالایش و اداره راهنمایی رانندگی است و تنها زمانی می تواند کارت هوشمند سوخت را تحویل دهد که آن را تحویل گرفته باشد و به عبارتی کد رهگیری 10 رقمی آن ثبت شده باشد.

این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود میزان مراجعه مردم به شرکت پست نشاط در خصوص کارت هوشمند سوخت را به طور متوسط روزانه حدود سه تا چهار هزار نفر دانست.