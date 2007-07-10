تمرینات استقلال با 14 بازیکن آغاز شد / حجازی با قلعه نویی روبرو شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از یک ماه تعطیلی آغاز شد. دراین تمرین آنچه بیش از همه نمود داشت حضور بازیکنان گمنام بود که برای آزمایش مربیان تیم فوتبال استقلال به زمین چمن مجموعه ورزشی شهید کشوری آمده بودند.

برای تماشای تمرین اما چهره های آشنایی آمده بودند. علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه، محمد سعید نفریه عضو هیئت مدیره باشگاه و هاشم ساعدی سخنگوی باشگاه استقلال برای معارفه حجازی در مجموعه ورزشی شهید کشوری حضوریافته بود. فتح الله زاده مراسم معارفه را جلب توجه آغاز کرد.

او گفت: حجازی اسطوره فوتبال ماست و نیاز به معرفی ندارد. من به شما (بازیکنان) تبریک می گویم که از فیلتر آقای حجازی عبور کرده اید و این نشان دهنده توانایی های شماست.

فتح الله زاده خطاب به بازیکنان ادامه داد : چشم امید همه هواداران به شماست و مطمئن باشد از حمایت من و دیگر اعضا هیئت مدیره برخوردار خواهید بود.

مدیرعامل باشگاه استقلال اما در خصوص جدایی علی انصاریان از تیم فوتبال استقلال گفت : ما بازیکن بی تعصب نمی خواهیم، بازیکنی می خواهیم که دلش با تیم باشد. انصاریان از من خواست که رضایتنامه اش را بدهم، ظاهرا به آقای پروین قول داده بود. ما که این شرایط را دیدیم با جدایی موافقت کردیم. مطمئن باشید انصاریان که رفت از او بهتر را برای استقلال خواهیم آورد.

تمرین استقلال حال و هوایی خاص داشت . چیزی حدود 500 نفر به ورزشگاه آمده بود. آنها که تاهمین چند ماه قبل برای بهمنی و قریب فریاد می زدند، فریاد "حاجی ابراموویچ " سر می دادند! برای حجازی هورا می کشیدند و دور و بر مدیران جدید می گشتند.

در بین بازیکنان جدید بیشتر از همه بیاتی نیا و منیعی تشویق شدند. پلاکاردهای در حمایت از حجازی و فتح الله زاده گوشه و کنار ورزشگاه به چشم می خورد.

در مقابل درب ورودی ورزشگاه تابلوی بزرگ به چشم می خورد که روی عکس امیر قلعه نویی دیده می شد. روی این تابلو تبلیغات مدرسه فوتبال سرمربی تیم ملی حک شده بود. حجازی برای اولین تمرین با چهره قلعه نویی روبرو شد. شاید برای او خوش یمن باشد!