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۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

ارسال نخستین محموله امدادی هلال احمر کرمانشاه به مناطق زلزله زده

ارسال نخستین محموله امدادی هلال احمر کرمانشاه به مناطق زلزله زده

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از ارسال نخستین محموله کمک‌های امدادی هلال احمر کرمانشاه به مناطق زلزله زده سی سخت خبر داد.

فرزین معتمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین محموله کمک‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به وسیله ۲ کامیون به مناطق زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد.

وی افزود: این محموله شامل تعداد ۳۰ هزار ست ظروف و ۵۰۰ پتو بوده است که صبح امروز برای کمک به مردم زلزله زده سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در پی وقوع زلزله ۵.۶ ریشتری در شهر سی سخت، تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به حالت آماده باش هستند و در صورت نیاز و اعلام به استان کرمانشاه، جهت ادامه روند کمک رسانی به زلزله زدگان اعزام خواهند شد.

کد مطلب 5156393

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