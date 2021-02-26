ارسال نخستین محموله امدادی هلال احمر کرمانشاه به مناطق زلزله زده

فرزین معتمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین محموله کمک‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به وسیله ۲ کامیون به مناطق زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد.

وی افزود: این محموله شامل تعداد ۳۰ هزار ست ظروف و ۵۰۰ پتو بوده است که صبح امروز برای کمک به مردم زلزله زده سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در پی وقوع زلزله ۵.۶ ریشتری در شهر سی سخت، تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به حالت آماده باش هستند و در صورت نیاز و اعلام به استان کرمانشاه، جهت ادامه روند کمک رسانی به زلزله زدگان اعزام خواهند شد.