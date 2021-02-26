واکنش نمایندگان مردم بابل در مجلس به واقعه روستای تورسو

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مهدی سعادتی و علی کریمی فیروزجایی پیرامون واقعه اخیر در روستای تورسو آمده است: بی شک یکی از بزرگترین دستاوردهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرای عدالت و نهادینه کردن قانون در جامعه بوده و باید به این مهم توجه داشت که این نظام حکومتی بر پایه مردم سالاری دینی است که حمایت از پابرهنگان، مستضعفان و محرومان جز لاینفک اصول آن بوده که توجه به این اصل بارها توسط امامین انقلاب به مسئولان به عنوان یک مطالبه گوشزد شده است.

در ادامه آمده است: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی وظیفه آحاد مردم و مسئولان می‌باشد و برهمه تکلیف است که به قوانین موجود در این حوزه احترام گذاشته و نسبت به متولیان این سرمایه ملی همکاری همه جانبه داشته باشند.

همچنین تصریح شده است: هر چند اجرای چنین قوانینی (برای حفظ منابع طبیعی و ملی) در جامعه امری ضروری و واجب است، اما در اجرای آن باید به مصالح کلی حاکم بر جامعه و حفظ کرامت اقشار مستضعف و حاشیه‌نشینان نیز توجه ویژه کرد.

نمایندگان مردم بابل در مجلس در ادامه عنوان کردند آنچه در روستای تورسو از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل و در آستانه میلاد امام اول شیعیان حضرت علی (ع) رخ داد کام مردم و علاقمندان نظام اسلامی را تلخ کرد و موجب تأسف و تالم شدید اینجانبان شد.

آنان یادآور شدند انتظار بر این است که متولیان و مسئولان مرتبط با این حوزه به هنگام تصویب و اجرای چنین قوانینی که برای حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی و مصون ماندن آنها از تصرف مردم است، آسیب‌ها و ملزومات اجرای آن را نیز مورد توجه قرار دهند تا سبب رنجش و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم آن منطقه و تحریک احساسات عمومی نگردند و ساکنان محروم این مناطق در فصل سرما بی سرپناه نمانند.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: امید است با توجه به رویکرد مثبت ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به توجه و عنایت ویژه به آحاد مردم مستمند و دارای سکنه در روستاها، مسئولان نظام اسلامی در هر جایگاهی به ویژه وزیر جهاد کشاورزی و مدیران این وزارتخانه همواره تلاش نمایند که در جاری ساختن قوانین در جامعه تدبیری را در نظر بگیرند تا تصویری زیبا و حقیقی از حکومت اسلامی در نگاه مردم شکل گیرد و امید آنها به نظام اسلامی در حل مشکلاتشان افزون شود.

همچنین اینجانبان از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم تا رسیدگی لازم در خصوص نحوه برخورد ناپسند و غیراخلاقی مأمورین منابع طبیعی با مردم بی پناه و مظلوم روستای فوق الذکر را در دستور کار خود قرار داده و نتیجه آن را به اطلاع اینجانبان و مردم شهید پرور شهرستان بابل برساند.