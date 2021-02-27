به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری جمعه شب در نشست با فرماندار شهرستان دنا افزود: کانکس‌هایی به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وارد استان شده که به زودی کمپ یا شهرک کانکسی برای اسکان موقت ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساماندهی کمک‌ها و عدالت در توزیع امکانات انجام شود، گفت: همه نیازمندی‌ها از جمله چادر و امکانات اولیه تحویل خانوارهای آسیب دیده شده است.

استاندار تصریح کرد: خانه‌های مردم باید زیباتر، محکم‌تر و مقاوم‌تر از پیش ساخته شوند و خدمات رسانی و همدلی و انسجام در زلزله سی سخت در کشور بی نظیر بود.

وی با اشاره به تخریب کامل ۱۸۰۰ خانه در زلزله افزود: آواربرداری به سرعت در حال انجام است و باید تا پایان اسفند انجام و بلافاصله احداث و ساخت و ساز آغاز شود.

کلانتری تاکید کرد: شهر برای آواربرداری باید ناحیه بندی و محور بندی شود و هیچ کندی و توقفی در فرایند آواربرداری و ساخت و ساز قابل قبول نیست.