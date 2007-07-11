ایران در حال ارزیابی پیوستن به کنوانسیون حقوق معلولین

مهدی کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت: کنوانسیون حقوق معلولین طی همایشی از14 تا 25 اگوست سال 2006تدوین و بررسی شد و سر انجام در 13 دسامبر همان سال به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

وی ادامه داد: در این کنوانسیون حقوق و منزلت افراد دارای معلولیت مد نظر گرفته شده است که دارای مقدمه، پنج ماده اصلی و 18 ماده الحاقی است و تا کنون 99 کشور به آن پیوسته اند.

کاظمیان بیان داشت: در حال حاضر وزارت امور خارجه و سازمان بهزیستی در حال بررسی پیوستن به این کنوانسیون هستند و مواردی در این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید در خصوص پیوستن به آن بررسی های بیشتری انجام دهد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مفاد این کنوانسیون پیوند دقیقی با آرمان های اخلاقی و انسانی دارد خاطرنشان کرد: هدف این کنوانسیون تبیین جایگاه شهروند جهانی در نظام نوین حقوق بین الملل است و در صورتی که به سایر کنوانسیون های حقوق بشری ملحق نشویم نمی توان به این کنوانسیون پیوست لذا باید از تمامی لحاظ مسئله مورد بررسی قرار گیرد که منافاتی با حقوق و شرع اسلامی نداشته باشد.

کاظمیان با اشاره به ماده 46 کنوانسیون(حق تحفظ تا جایی که با روح و اصل کنوانسیون مغایرت نداشته باشد بلا مانع است ) عنوان کرد: مهم ترین مسئله قابل توجه در این کنوانسیون همین بند است که حق تحفظ مطرح شده است لذا ایران در حال بررسی است تا با حق تحفظ وارد این کنوانسیون شود.

این مقام مسئول ویژگی بارز کنوانسیون حقوق معلولین را در این دانست که اولین معاهده حقوق بشر قرن 21 است و تا کنون برخی از کشورهای اسلامی نظیرسوریه، تونس، نیجریه و .... به این کنوانسیون پیوسته اند.

وی گفت: باید در ایران جلسه ای متشکل از سازمان بهزیستی، کارشناسان،وزارت امور خارجه، دستگاه ها تشکیل شود مجلس شورای اسلامی، نمایندگان

NGO

و سایر دستگاه های ذیربط را مد نظر قرار دهیم هر چند که سازمان بهزیستی کشور جلسات مختلفی برای پیوستن به این کنوانسیون انجام داده است.

کاظمیان این حرکت را گامی مثبت در خدمت رسانی جامعه و تنها بعد این کنوانسیون را حقوقی و اجتماعی دانست و یادآور شد: باید این کنوانسیون با هدف خدمت رسانی سازمان بهزیستی به معلولین به تصویب برسد.