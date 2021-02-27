به گزارش خبرگزاری مهر، اعمال ام داوود روز شنبه نهم اسفند ماه همزمان با آخرین روز از ایام البیض و در سالروز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.

اعمال ام داوود رأس ساعت ۱۴:۳۰ با قرائت قاریان مقدسی، فروغی و دباغ آغاز و از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه با مداحی میثم مطیعی پایان خواهد یافت.

گفتنی است این مراسم با حضور مردم و رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار و از شبکه‌های سیما و شبکه‌های اجتماعی آستان مقدس حضرت معصومه (س) به نشانی astanqom@ نیز به صورت زنده پوشش داده خواهد شد.

در این مراسم در مجموع بیش از ۵ جز قرآن شامل صد بار سوره حمد، صد بار سوره اخلاص، ده بار آیة الکرسی و سوره‌های انعام، بنی إسرائیل، کهف، لقمان، یس، صافات، سجده، شوری، دخان، فتح، واقعه، ملک، قلم، انشقاق و سوره‌های بعد از آن تا آخر قرآن هر کدام یک بار قرائت می‌شود و دعای ام داوود پایان بخش این اعمال در عصر پانزدهمین روز ماه مبارک رجب است.