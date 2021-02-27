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۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۳۰

با رعایت دستورات بهداشتی؛

اعمال ام داوود در حرم حضرت معصومه(س) انجام می‌شود

اعمال ام داوود در حرم حضرت معصومه(س) انجام می‌شود

شنبه ۹ اسفند همزمان با آخرین روز از ایام البیض ماه رجب اعمال ام داوود در حرم مطهر حضرت معصومه (س) انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعمال ام داوود روز شنبه نهم اسفند ماه همزمان با آخرین روز از ایام البیض و در سالروز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.

اعمال ام داوود رأس ساعت ۱۴:۳۰ با قرائت قاریان مقدسی، فروغی و دباغ آغاز و از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه با مداحی میثم مطیعی پایان خواهد یافت.

گفتنی است این مراسم با حضور مردم و رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار و از شبکه‌های سیما و شبکه‌های اجتماعی آستان مقدس حضرت معصومه (س) به نشانی astanqom@ نیز به صورت زنده پوشش داده خواهد شد.

در این مراسم در مجموع بیش از ۵ جز قرآن شامل صد بار سوره حمد، صد بار سوره اخلاص، ده بار آیة الکرسی و سوره‌های انعام، بنی إسرائیل، کهف، لقمان، یس، صافات، سجده، شوری، دخان، فتح، واقعه، ملک، قلم، انشقاق و سوره‌های بعد از آن تا آخر قرآن هر کدام یک بار قرائت می‌شود و دعای ام داوود پایان بخش این اعمال در عصر پانزدهمین روز ماه مبارک رجب است.

کد مطلب 5156858
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      0 0
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      هزار برابر این اعمال کار یه واکسنو میکنه؟ جمع کنید بابا
    • من رویای خیس IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
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      بله از تی وی دنبال کردیم عالی بود. قبول باشه.

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