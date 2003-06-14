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۲۴ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۵۴

تا دو سال آينده

حجم صادرات محصولات پتروشيمي دو برابر مي شود

حجم صادرات محصولات پتروشيمي دو برابر مي شود

صادرات محصولات شركت ملي صنايع پتروشيمي تا سال 1384به سه ميليارد و 720 ميليون دلار افزايش مي يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شركت صنايع پتروشيمي ميزان صادرات محصولات پتروشيمي اين شركت را براي سال 1383  يك ميليارد و 590 ميليون دلار و براي سال 1384 حدود سه ميليارد و 720 ميليون دلار بر آورد كرده است.
اين در حالي است كه پيش بيني مي شود با اجراي طرح هاي آينده اين شركت، حجم برآود شده از افزايش چشمگيري برخوردار شود.
حجم صادرا ت محصولات پتروشيمي در سال 1378 حدود  580 ميليون دلار ، در  سال 1379حدود 830 ميليون دلار و در سال 1381 بيش از يك هزار ميليون دلار بوده است.
اين شركت رقم دقيقي براي ميزان صادرات اين محصولات در سال جاري ارايه نكرده است.

کد مطلب 5157

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