کمبود کیت تشخیص ویروس جهش یافته کرونا/محدودیت ها جدی گرفته شود

کامبیز مهدی زاده در گفت و گو با مهر با اشاره به آخرین رنگ بندی شهرستان های استان بیان کرد: در حال حاضر شهرستان درمیان، سربیشه و خوسف در وضعیت آبی و شهرستان های بیرجند، زیرکوه، قاینات، سرایان، فردوس، بشرویه، طبس و نهبندان در وضعیت زرد قرار دارند.

مهدی زاده با اشاره به محدودیت های جدید کرونایی بیان کرد: با توجه به مشاهده مواردی از کرونای انگلیسی در بیرجند، محدودیت های جدیدی برای این شهرستان در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: تمام آموزشگاه ها اعم از مدارس پایه اول و دوم، حوزه ها و کاردانش تا پایان سال جاری در بیرجند تعطیل است.

مهدی زاده با بیان اینکه در دیگر شهرستان ها محدودیت ها تابع رنگ بندی است، افزود: همچنین در تمام شهرستان ورود افراد و خودرو به آرامستان ها ممنوع شد.

وی با بیان اینکه تمام موارد مشاهده شده از کرونای انگلیسی در شهر بیرجند بوده است، افزود: موارد دقیق از ابتلای این افراد بعد از تایید نهایی اعلام می شود.

مهدی زاده با بیان اینکه حداقل یکی از اعضای خانواده افراد مبتلا به ویروس جهش یافته سابقه سفر داشته اند، افزود: از شهروندان خواستاریم از سفرهای غیر ضرور به جد خودداری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به تجهیزات آزمایشگاه ویروس شناسی بیرجند، اظهار کرد: اگرچه تجهیزات پایه مولکول شناسی ویروس جهش یافته تامین شده اما کیت های کرونای انگلیسی در کشور و استان محدود بوده که قیمت بالایی هم دارد.

وی با بیان اینکه تب، سرفه، درد عضلانی و گلو درد از جمله علائم کرونای جهش یافته هم محسوب می شود، افزود: گسترش سریع بیماری، درگیر کردن گروه های سنی پایین تر و مرگ و میر بالا از جمله مشخصه های ویروس جهش یافته است.