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۱۹ تیر ۱۳۸۶، ۲۰:۳۶

مالکی خبر داد :

مسئولیت امنیتی بصره در سپتامبر به نیروهای عراقی سپرده می شود

مسئولیت امنیتی بصره در سپتامبر به نیروهای عراقی سپرده می شود

نخست وزیر عراق گفت که نیروهای عراقی با فرا رسیدن ماه سپتامبر آینده آماده تحویل گرفتن پرونده و مسئولیت های امنیتی بصره به عنوان دومین شهر بزرگ عراق خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق این مطلب را در جریان هیئت پارلمانی کمیسیون وزارت دفاع مجلس عوام انگلیس در شهر بغداد بیان داشت.

وی افزود : نیروهای امنیتی عراق از هم اکنون کار برعهده گرفتن ماموریت های امنیتی را آغاز کرده اند تا نقش نیروهای انگلیسی به پشتیبانی در زمان نیاز مبدل شود.

ارتش انگلیس هفت هزار و 100 نظامی خود را در عراق بویژه در اطراف شهر بصره مستقر کرده و لندن پیشتر اعلام کرد که قبل از پایان سال جاری میلادی تعداد یک هزار و 600 نفر از آنها را از عراق خارج خواهد کرد.

کد مطلب 515712

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