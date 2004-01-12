  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۰۶

با همكاري شهرداري تهران

جوانان منطقه 16 از 80 درصد تخفيف استفاده از امكانات ورزشي بهره مند مي شوند

جوانان و دانش آموزان منطقه 16 تهران از اين پس مي توانند با پرداخت 20 درصد هزينه استفاده از امكانات ورزشي در اين منطقه و تخفيف 80 درصدي از اين امكانات بهره مند شوند .

به گزارش خبرگزاري مهر رئيس گروه مشاوران جوان شهرداري تهران با اعلام اين مطلب افزود : پس از بازديد شهردار تهران از منطقه 16 و بررسي مسائل جوانان اين منطقه از سوي گروه مشاوران جوان مبلغ 12 ميليارد ريال از سوي شهرداري تهران براي كمك به ورزش جوانان در اين منطقه اختصاص يافت .

مهرداد بذر پاش اضافه كرد: بررسي گروه مشاوران جوان و معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نشان مي دهد اين منطقه به شدت باكمبود امكانات ورزشي مواجه است به همين علت شهرداري تهران بخشي از اين بودجه مصوب را براي نصب چمن مصنوعي  در زمينهاي خاكي ، احداث اولين مجموعه ورزشي چند منظوره در محله بزرگ جواديه و تكميل سالن ويژه بانوان در پارك بعثت اختصاص داده است .

وي ادامه داد : احداث مجموعه فرهنگي ياخچي آباد نيز از جمله طرحهاي تصويب شده توسط گروه مشاوران جوان شهرداري است كه با تكميل آن سرانه توزيع امكانات ورزشي و فرهنگي اين منطقه در جنوب تهران به سطح  مناسب و قابل قبولي مي رسد.

کد مطلب 51572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها