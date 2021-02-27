به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق که پیش از ظهر امروز (شنبه) انجام شد با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در عراق، تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه از عراق را موجب افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه دانست.

در این دیدار شمخانی بر ضرورت همکاری و تشریک مساعی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و انجام گفتگوهای سازنده برای فروکش کردن بحران‌های موجود تاکید کرد و افزود: آرامش و امنیت امروز عراق حاصل اقتدار مرجعیت، تدبیر دولتمردان و مجاهدت حماسی نیروهای مسلح و گروه‌های مقاومت مردمی است و باید از آن حراست شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه اقدامات اخیر آمریکا برای تقویت و توسعه فعالیت‌های تروریستی داعش در منطقه و حمله وحشیانه به نیروهای ضد تروریستی مقاومت، آغاز دور جدیدی از تروریسم سازمان یافته است، تصریح کرد: ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری وابسته، بار دیگر در منطقه احیاء شود.

شمخانی همچنین با اشاره به وضعیت اسفبار مردم مظلوم یمن که نوعی نسل کشی را تداعی می‌کند، آمادگی کشورمان را برای همکاری در پایان دادن به جنگ ۴ ساله در این کشور اعلام کرد.

در این دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق نیز با ارائه گزارشی از تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در عراق اظهار داشت: امنیت و ثبات زیر ساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سال‌ها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توافقات انجام شده میان مسئولین دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که بدلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده است، اظهار داشت: با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود.