«هاپ آن هاپ آف» به کیش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این خدمت تازه به مدیریت شرکت گشت و گذار آسان کیش، با راه اندازی اتوبوس های خاص گشت و گذار به نام «هاپ آن هاپ آف» ارائه خواهد شد.

امیر غفارپور، سرمایه گذار و مدیرعامل این مجموعه در تشریح چگونگی استفاده از اتوبوس ها گفت: گردشگران و علاقمندان به گشت با اتوبوس های روباز می توانند تنها با خرید یک بلیط در مدت زمان اعتبار درج شده به تعداد دفعات از این خدمت جدید گردشگری در کیش استفاده کنند و در هریک از ۲۳ ایستگاه تعبیه شده پیاده و بعد از گردش و سیاحت، دوباره سوار اتوبوس شوند.

امیر غفارپور مقاصد و ایستگاه اتوبوس ها را در گام نخست اجرای این گشت، مرکز شهر، اسکله تفریحی، دامون ساحلی، شهر زیر زمینی کیش یا کاریز، درخت سبز و شهر تاریخی حریره، بندر تاریخی و جاده جهان، اسکله میر مهنا، سفین قدیم، هتل دریایی ترنج، کلبه هور، تم پارک ژوراسیک، کشتی یونانی، بومگردی باغو، پارک آبی اوشن، پارک دلفین ها، ساحل نیلوفر، ساحل سیمرغ، ساحل مارینا، ساحل مرجان، کوروش برند سنتر، هتل داریوش، هتل ارم، میدان پردیس عنوان کرد.

وی افزود: این تور شامل راهنمای اعتباری به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی و همچنین راهنمایان تور است و بلیط های آن تا ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت اعتبار داردکه به گردشگر این امکان را می دهد تا برنامه سفر را طبق خواسته خود تنظیم کند و حداکثر بهره را از اتوبوس‌های «هاپ آن هاپ آف» کیش ببرد.

به گفته غفار پور ۲ اتوبوس گردشگری روباز از ۲۰ اسفند برای خدمت رسانی به گردشگران کار خود را در جزیره کیش آغاز می کنند و در اوایل سال آتی نیز ۲ اتوبوس دیگر به این مسیر گردشگری اضافه خواهد شد.

بیش از ۱۳۰ شهر مهم دنیا در حال حاضر از اتوبوس های گردشگری هاپ آن هاپ آف استفاده می کنند و این امکان در جزیره کیش به عنوان اولین شهر ایران نیز فراهم شده است.