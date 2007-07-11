  1. استانها
  2. فارس
۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۸:۰۷

مصوبات هیئت دولت در کازرون فارس جز نیازهای اساسی مردم بود

مصوبات هیئت دولت در کازرون فارس جز نیازهای اساسی مردم بود

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان کازرون فارس در مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی مثبت از کیفیت مصوبات هیئت دولت در شهرستان کازرون گفت: مصوبات هیئت دولت در این شهرستان جز نیازهای اساسی مردم بود.

شاهین محمد صادقی در گفتگو با خبرنگارمهر در شیراز افزود: این مصوبات آرزوی دیرین مردم شهرستان کازرون بود که امیدواریم به زودی با پیگیری های مسئولین اجرایی شود.

 

وی یاد آورشد: احداث سد 230میلیون مترمکعبی نرگسی در منطقه بالاده ، احداث مجتمع پتروشیمی ، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ،کشاورزی و صنایع تبدیلی ، تسریع در روند احداث جاده ها، احداث چند سالن ورزشی ، استقلال دانشکده تربیت معلم کازرون از دانشگاه شیراز، احداث بیمارستان در منطقه قائمیه و ایجاد منطقه نمونه گردشگری در اطراف دریاچه پریشان و منطقه شاپور از جمله مصوبات استانی هیئت دولت در شهرستان کازرون است.

 

وی روند پیگیری مصوبات هیئت دولت در شهرستان کازرن را مناسب ارزیابی و اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از جاده های در دست اقدام این شهرستان آماده بهره برداری است و همچنین نامه استقلال دانشکده تربیت معلم این شهرستان نیز اخذ شده است.

 

نماینده مردم شهرستان کازرن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث احداث سد نرگسی نیز پیمانکاران مورد نیاز انتخاب شده و اکنون در حال انجام طرح های مطالعاتی آن هستیم.

 

محمد صادقی تصریح کرد: زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان قائمیه نیز تامین شده و به زودی عملیات اجرای آن نیز آغاز می شود.

 

نماینده مردم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مصوبات هیئت دولت در این شهرستان محصول تلاش مجمع نمایندگان و مسئولان استان فارس بود و در حال حاضر نیز پیگیری های مناسبی از سوی مسئولان استان برای اجرایی شدن مصوبات دراین شهرستان اعمال می شود.

 

شهرستان کازرون در 150کیلومتری جنوب شیراز واقع شده است.

کد مطلب 515735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها