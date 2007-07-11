مصوبات هیئت دولت در کازرون فارس جز نیازهای اساسی مردم بود

شاهین محمد صادقی در گفتگو با خبرنگارمهر در شیراز افزود: این مصوبات آرزوی دیرین مردم شهرستان کازرون بود که امیدواریم به زودی با پیگیری های مسئولین اجرایی شود.

وی یاد آورشد: احداث سد 230میلیون مترمکعبی نرگسی در منطقه بالاده ، احداث مجتمع پتروشیمی ، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ،کشاورزی و صنایع تبدیلی ، تسریع در روند احداث جاده ها، احداث چند سالن ورزشی ، استقلال دانشکده تربیت معلم کازرون از دانشگاه شیراز، احداث بیمارستان در منطقه قائمیه و ایجاد منطقه نمونه گردشگری در اطراف دریاچه پریشان و منطقه شاپور از جمله مصوبات استانی هیئت دولت در شهرستان کازرون است.

وی روند پیگیری مصوبات هیئت دولت در شهرستان کازرن را مناسب ارزیابی و اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از جاده های در دست اقدام این شهرستان آماده بهره برداری است و همچنین نامه استقلال دانشکده تربیت معلم این شهرستان نیز اخذ شده است.

نماینده مردم شهرستان کازرن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث احداث سد نرگسی نیز پیمانکاران مورد نیاز انتخاب شده و اکنون در حال انجام طرح های مطالعاتی آن هستیم.

محمد صادقی تصریح کرد: زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان قائمیه نیز تامین شده و به زودی عملیات اجرای آن نیز آغاز می شود.

نماینده مردم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مصوبات هیئت دولت در این شهرستان محصول تلاش مجمع نمایندگان و مسئولان استان فارس بود و در حال حاضر نیز پیگیری های مناسبی از سوی مسئولان استان برای اجرایی شدن مصوبات دراین شهرستان اعمال می شود.

شهرستان کازرون در 150کیلومتری جنوب شیراز واقع شده است.