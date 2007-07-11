فیلم "شبح قصر" دوبله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "شبح قصر" به مدیریت دوبلاژ آروز آفری به سفارش شبکه تهران در انجمن گویندگان جوان دوبله شد و در دوبله آن اثر محمدرضا صولتی، مهرداد رئیسی، حامد عزیزی، اعظم چوبدار، سلیمه قطبی، علی میلانی، محمدرضا علیمردانی، حامد مدرس و ... همکاری کرده‌اند.

فیلم سینمایی "شبح قصر" سال 2006 به مدت 103 دقیقه به کارگردانی سباستین نویمان و بر مبنای فیلمنامه‌ای از درک آنر ساخته شده و 20 ژوئیه سال 2006 در ژانر فانتزی، ماجراجویانه، کمدی و وحشت در آلمان اکران شده است. در این فیلم میشائیل هربیگ، کریستوف ماریا هربست، نیک بریمبل، هانس کارین و ریک کاوانیان حضور دارند.

فرید درویش مترجم فیلم انیمیشنی "شبح قصر" و آرش امیدی پور و مهدی میرزازاده صدابرداران آن هستند.