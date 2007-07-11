۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۹:۴۹

فیلم "شبح قصر" دوبله شد

فیلم سینمایی کمدی "شبح قصر" برای پخش از شبکه تهران در انجمن گویندگان جوان دوبله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "شبح قصر" به مدیریت دوبلاژ آروز آفری به سفارش شبکه تهران در انجمن گویندگان جوان دوبله شد و در دوبله آن اثر محمدرضا صولتی، مهرداد رئیسی، حامد عزیزی، اعظم چوبدار، سلیمه قطبی، علی میلانی، محمدرضا علیمردانی، حامد مدرس و ... همکاری کرده‌اند.

فیلم سینمایی "شبح قصر" سال 2006 به مدت 103 دقیقه به کارگردانی سباستین نویمان و بر مبنای فیلمنامه‌ای از درک آنر ساخته شده و 20 ژوئیه سال 2006 در ژانر فانتزی، ماجراجویانه، کمدی و وحشت در آلمان اکران شده است. در این فیلم میشائیل هربیگ، کریستوف ماریا هربست، نیک بریمبل، هانس کارین و ریک کاوانیان حضور دارند.

فرید درویش مترجم فیلم انیمیشنی "شبح قصر" و آرش امیدی پور و مهدی میرزازاده صدابرداران آن هستند.

