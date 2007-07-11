هیات فنی، حقوقی و سیاسی آژانس وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این هیات پنج نفره آژانس شامل اولی هایننون معاون پادمان ویلموس چرونی مسئول سیاست گذاری و روابط خارجی هرمن ناکارت مسئول بخش منطقه ای پادمان راتن باخ مشاور عالی حقوقی و هوسویا مسئول بازرسی در بخش مربوط به ایران هستند.

فرستادگان ویژه البرادعی قرار است در خصوص طراحی و تدوین چارچوبی برای نحوه حل و فصل مسایل باقیمانده در پرونده هسته‌ای ایران، با مقامات هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کنند.

این هیات فنی خقوقی و سیاسی آژانس، امروز با دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد و سپس با هیات ایرانی به سرپرستی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی مذاکرات فشرده ای انجام می دهند.

صاحبنظران، این ملاقات ها را نشانه گام مثبت و اساسی جمهوری اسلامی ایران می دانند و برای ثمر بخشی آن ابراز امید واری می‌کنند.