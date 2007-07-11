۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۸:۱۰

بامداد امروز؛

هیات فنی، حقوقی و سیاسی آژانس وارد تهران شد

هیات فنی، حقوقی و سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز چهارشنبه به ریاست "اولی هاینونن" معاون امور پادمان‌های آژانس وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این هیات پنج نفره آژانس شامل اولی هایننون معاون پادمان ویلموس چرونی مسئول سیاست گذاری و روابط خارجی هرمن ناکارت مسئول بخش منطقه ای پادمان راتن باخ مشاور عالی حقوقی و هوسویا مسئول بازرسی در بخش مربوط به ایران هستند.

فرستادگان ویژه البرادعی قرار است در خصوص طراحی و تدوین چارچوبی برای نحوه حل و فصل مسایل باقیمانده در پرونده هسته‌ای ایران، با مقامات هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کنند.

این هیات فنی خقوقی و سیاسی آژانس، امروز با دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد و سپس با هیات ایرانی به سرپرستی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی مذاکرات فشرده ای انجام می دهند.

صاحبنظران، این ملاقات ها را نشانه گام مثبت و اساسی جمهوری اسلامی ایران می دانند و برای ثمر بخشی آن ابراز امید واری می‌کنند.

