۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

هزار میلیارد ریال برای کمک به حق بیمه رانندگان اختصاص یافته است

سمنان - خبرگزاری مهر: یک هزار میلیارد ریال برای کمک به حق بیمه رانندگان در سال 86 در قالب تبصره 14 به رانندگان ناوگان همگانی کشور اختصاص یافته است.

مدیر کل امور تعاونی های حمل و نقل وزارت تعاون در گفتگو با خبرنگار مهر، وزارت تعاون را مامور و عاملیت اجرای بیمه تامین اجتماعی رانندگان عنوان کرد.

حمید قاسمی تصریح کرد: تعاونی های حمل و نقل به عنوان کارگزاران بیمه تامین اجتماعی رانندگان کشور در نظر گرفته شده اند.

وی اظهار داشت: رانندگان می توانند با مراجعه به تعاونی های حمل و نقل و تکمیل فرم مربوطه با پرداخت 37 درصد از حق بیمه توسط دولت بیمه شوند.

به گفته وی 741 هزار نفر راننده تا پایان تیر ماه جاری تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و با احتساب عائله مندی رانندگان سه میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند.

حمید قاسمی اجرای طرح بیمه رانندگان را موجب تحولات عظیمی در جامعه حمل و نقل کشور عنوان کرد.

