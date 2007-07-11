پیروزی بر ازبکستان شانس صعود ما را افزایش می دهد / دایی فراموش نشدنی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، مهدی مهدوی کیا در کنفرانس مطبوعاتی که دیروز درهتل پرنس کوالالامپوربرگزارشد ضمن اشاره به این موضوع افزود: اولین بازی درهرتورنمنتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که درسرنوشت هرتیم تاثیر مستقیم دارد.

وی با اشاره به قدرت بدنی بالای بازیکنان تیم ملی فوتبال ازبکستان تقابل با این تیم را دشوار خواند و ادامه داد: همه تمرکز ما روی بازی نخست برابر ازبکستان است. پیروزی دراین بازی باعث می شود تا شانس صعودمان افزایش پیدا کند و در رقابت با تیمهای مدعی گروه یک گام پیش باشیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به رطوبت بالای هوا در شهر کوالالامپور گفت: تحمل این شرایط آب و هوایی برای بازیکنان تیم ملی ایران بسیار دشوار است. در دوره گذشته مسابقات نیز به نوعی با این مشکل دست به گریبان بودیم اما رفته رفته در کوران مسابقات توانایی خود را بازیافتیم و به جمع چهار تیم برتر مسابقات رسیدیم.

هافبک باتجربه تیم ملی فوتبال کشورمان از توانایی بالای بازیکنان ایرانی برای تقابل با تیم های مطرح آسیا یاد کرد: گرچه نوع آب و هوای مالزی برای ما متفاوت است اما آمادگی بازیکنان به حدی است که حتی می توانند در این شرایط نیز به خواسته خود دست یابند.

وی ادامه داد: با انجام تمرینات مناسب تیم به آمادگی کامل رسیده است. با توجه به اینکه چند روزیست اردوی تیم در مالزی برپا شده بازیکنان تا حدودی خود را با شرایط آب و هوایی به تطبیق داده اند. همه این مسائل کمک می کند تا با توانی مضاعف به دیدار ازبکستان برویم.

مهدوی کیا در خصوص عدم حضور علی دایی در تیم ملی فوتبال کشورمان گفت : دایی بازیکن بزرگی است که هیچ کس زحمات او در فوتبال کشورمان را فراموش نمی کند. کل مجموعه فوتبال ایران برای دایی احترام قائلند و او را بازیکنی فراموش نشدنی برای فوتبال ایران می دانند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان توانایی تیم حاضر درچهاردهمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا را بالاتر ازتیمی خواند که سال گذشته در مسابقات جام جهانی حضور یافته بود، وی با تاکید بر این نکته افزود : تیم ما با تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان که سال هاست حضور در تیم ملی را تجربه کرده اند ترکیبی هماهنگ را ساخته که می تواند درصد موفقیت مان را در جام ملت های آسیا را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: من برای چهارمین بار است که حضور در جام ملت های آسیا را تجربه می کنم . به جز سال 2000 در دیگر دوره ها با تیم ایران به نتایج خوبی رسیدم . سال گذشته نیز اگر اشتباهات داوری نبود شاید عنوان قهرمانی را از آن خود می کردیم. قطعا در این سه دوره مسابقات تجربیاتی کسب کرده ام که آنها در اختیار بازیکنان جوان تیم ملی می گذارم.