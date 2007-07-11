تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیستم تیرماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با بیست و ششم جمادی الثانی سال 1428 هجری قمری و برابر است با یازدهم جولای 2007 میلادی.

* تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در نخستین دیدار خود ساعت 50/13 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه بوکیت جلیل کوالالامپور به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت.

* تیم ملی والیبال جوانان کشورمان در دیدار پایانی مرحله مقدماتی به مصاف تیم ملی جوانان مراکش میزبان این دوره از مسابقات خواهد رفت.

* مسابقات دوومیدانی نوجوانان جهان امروز در جمهوری چک آغاز می شود.

* مرحله اول لیگ دوومیدانی بانوان باشگاه های کشور امروز در پیست تارتان زمین شماره یک ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

مراسم تجلیل از قهرمانان مدال آور سال 1385 امروز با حضور دکتر محمود احمدی نژاد در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی آقایان محلات تهران امروز با حضور محمدباقر قالیباف در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.