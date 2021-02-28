۲ بازرگان مبتلا به کرونای انگلیسی در کاشان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر مهدی دلاوری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو بیمار در منطقه کاشان شناسایی شده‌اند که بعد از انجام آزمایشات مشخص شد این افراد به طور قطعی به کرونای جهش یافته انگلیسی مبتلا هستند.

وی با بیان اینکه این دو بیمار بازرگانانی بوده‌اند که از یک کشور همسایه و یک شهر غرب کشور وارد کاشان شده‌اند، ابراز داشت: به هموطنان و همشهریان کاشانی توصیه می‌کنیم به منظور جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری حتماً استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات، رعایت فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه این دو فرد در قرنطینه و تحت مراقبت شدید هستند، تصریح کرد: متأسفانه قدرت سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی به مراتب از نمونه قبلی بیشتر است که رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را بیش از پیش طلب می‌کند.