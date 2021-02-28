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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

۷۹ سایت جدید در استان مازندران به شبکه همراه اول پیوست

۷۹ سایت جدید در استان مازندران به شبکه همراه اول پیوست

همراه اول از نصب و راه‌اندازی ۷۹ سایت جدید تلفن همراه و ۵۹۳ تکنولوژی روز موبایل در روستاها و شهرستان های استان مازندران در یکسال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در راستای توسعه عدالت ارتباطی و کسب رضایت حداکثری مشترکان تلفن‌همراه، در یک‌سال اخیر اقدام به نصب و راه‌اندازی ۷۹ سایت تلفن‌همراه و ۵۹۳ تکنولوژی روز موبایل در روستاها و شهرستان‌های مازندران با صرف هزینه ۹۴۸ میلیارد ریال کرده است.

انجام این پروژه که توسط تیم‌های فنی همراه اول، مخابرات استان و شرکت نقش اول کیفیت (ناک) صورت گرفته، بخش دیگری از برنامه فاز ۸ توسعه اپراتور اول تلفن‌همراه بوده است.

همراه اول ضمن اجرای بخشی از این پروژه‌ها در قالب خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (Uso)، از چالش‌های بسیاری مانند شرایط دشوار تحریم، حضور در مناطق صعب‌العبور روستایی، شرایط جوی و آب‌وهوایی مناطق مختلف و ممانعت‌های مردمی در این استان عبور کرده است.

کد مطلب 5158006

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