مجمع تلفیقی جوانان هلال احمر استان زنجان بر گزار شد

به گزارش مهر، در این مجمع که صبح امروز با حضور 52 نفر از جوانان اعضا شاخه های دانش آموزی، دانشجویی و آزاد ، کارگری (منتخبین مجمع شهر ستانی ) در محل مرکز آموزش امداد و فوق بر نامه برگزار شد، معاون امور جوانان استان زنجان از کلیه نمایندگان کانون ها خواست با همفکری و همراهی در اجرای هر چه مطلوب تر بر نامه ها سازمان جوانان جمعیت هلال احمر را یاری نمایند.

فاطمه جمشیدی با اشاره به بر گزاری انتخابات مجامع جمعیت در دی ماه سال جاری خاطرنشان کرد: جوانان باید در انتخابات حضور فعال داشته باشند و انتخابات مجامع استان قدمی در راستای یکی از اهداف سازمان جوانان هلال احمر است.

جمشیدی همچنین در خصوص بر نامه های سال جاری یادآور شد: اجرای طرح اردوهای جهادی در قالب 15 کاروان از هر شهرستان در محورهای آموزشی، فر هنگی، ورزشی، بهداشتی و عمرانی، جشنواره فرهنگی هنری، فراخوان عضویت بزرگذاشت هفته جوان، اردو های تفریحی، گردشگری، فرهنگی، زیارتی، سیاحتی و آماده سازی امدادی، اردو های کاروان راهیان نور از جمله این برنامه هااست.

وی تاسیس کانون جوانان روستایی هلال احمر، جشنواره همایش های ورزشی و المپیاد ورزشی، مسابقات رقابت مهر، آموزش های امداد و کمک های اولیه ویژه روستائیان، طرح آموزش همگانی امداد (طا ها)، آشنا سازی کودکان و نوجوانان با جمعیت هلال احمر، مسابقات کتابخوانی با عنوان اتحاد، فر اخوان مقالات مطالعاتی، اردوهای علمی اعضاء هسته های مطالعاتی از فعالیت های مجمع تلفیقی جوانان هلال احمر استان زنجان طی سال 86 عنوان کرد.