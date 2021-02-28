اعزام تیم پزشکی به مناطق سخت گذر بخش الوار گرمسیری اندیمشک

یحیی میثم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه خدمات درمانی و بهداشتی در شهرستان اندیمشک از سیاستهای اجرایی در حوزه سلامت است.
وی افزود: طرح شهید سلیمانی در مناطق محروم با حضور تیم پزشکی شامل پزشک، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت محیط و خانواده و بهورز انجام شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: یک تیم کامل در قالب طرح شهید سلیمانی و با حضور نیروهای بهداشتی و درمانی، فوریتهای پزشکی و بسیج جامعه پزشکی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک با بالگرد دانشگاه جندیشاپور اهواز به منطقه سخت گذر بخش الوار گرمسیری اعزام شدند.
وی عنوان کرد: این اقدام در دل کوهستانهای زاگرس برای ویزیت رایگان، غربالگری، توزیع دارو و مواد ضدعفونی رایگان به مدت سه روز متوالی به این مناطق عشایر نشین بخش الوار گرمسیری اعزام شدند.
میثم افزود: افراد ساکن در این مناطق از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهرهمند خواهند بود؛ همچنین غربالگری و آموزشهای لازم نیز به مادران باردار ساکن در این مناطق ارائه میشود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک تصریح کرد: این طرح به صورت مداوم ادامه خواهد داشت و به مردم ساکن در این مناطق خدماترسانی خواهد شد.
میثم ادامه داد: کارشناسان حوزه بهداشت با حضور در مناطق محروم و سخت گذر آب آشامیدنی را از نظر کیفیت و هرگونه بیماری آزمایش مورد بررسی قرار دادند.
وی تصریح کرد: این تیم بالغبر ۵۰ نفر از ساکنان منطقه را بهصورت رایگان ویزیت کردند و این ۵۰ نفر از خدمات پزشکی بهرهمند شدند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: کارشناسان بهداشتی آموزش لازم را نسبت به رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها و حضور نداشتن در هر گونه تجمعی به عشایر ارائه دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم بهداشتی و درمانی، فوریتهای پزشکی و بسیج جامعه پزشکی اندیمشک به مدت سه روز با اورژانس هوایی دانشگاه علوم جندیشاپور اهواز برای ویزیت رایگان، غربالگری و توزیع رایگان دارو و مواد ضدعفونی به منطقه سخت گذر کرناس در بخش الوار گرمسیری اندیمشک اعزام شدند.
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