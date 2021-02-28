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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۳۲

مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه:

«جبهه النصره» ۲۴ مرتبه مناطق کاهش تنش در سوریه را هدف قرار داد

«جبهه النصره» ۲۴ مرتبه مناطق کاهش تنش در سوریه را هدف قرار داد

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه با صدور بیانیه‌ای از حملات گسترده تروریست‌های «جبهه النصره» به مناطق کاهش تنش در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه «حمیمیم» که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه به شمار می‌رود، بیانیه‌ای را در خصوص حملات گسترده تروریست‌های تکفیری جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در سوریه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه در بیانیه خود تأکید کرده است که تروریست‌های تکفیری جبهه النصره طی شبانه روز گذشته ۲۴ مرتبه مناطق کاهش تنش در سوریه را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

این درحالی است که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بود که جبهه النصره ۱۸ حمله به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف ترتیب داد. طبق اعلام این مرکز، نقض آتش‌بس عمدتاً در استان‌های لاذقیه، حماه و ادلب رخ داده است.

مرکز مذکور همچنین عنوان کرده بود: استان حماه چند مرتبه توسط تروریست‌های تکفیری جبهه النصره هدف حمله قرار گرفت و این درحالی است که حملاتی نیز توسط تکفیریها به استان حلب انجام شده است.

کد مطلب 5158059

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