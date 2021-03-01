روایت سرمربی شهرداری قزوین از دیدار جنجالی تیمش در لیگ بسکتبال

محمدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اتفاقاتی که در جریان دیدار روز گذشته تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین مقابل اکسون تهران رخ داد و منجر به حواشی زیادی شد، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه ۳۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه این دیدار فوق العاده پیگیری شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه ۵ ثانیه پایانی بازی به اندازه چند بازی جنجالی شد. برخی از دوستان مدعی هستند قضاوت داور در ثانیه‌های پایانی بازی به حق بوده است. اینکه به حق بوده یا نه باید اثبات شود. البته که بالای ۹۰ درصد افراد به اشتباه داور در این زمینه تاکید دارند.

سرمربی تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین با یادآوری اینکه دیدار تیمش برابر اکسون تهران پخش مستقیم داشت، ادامه داد: صحنه‌ای که باعث ایجاد حاشیه شده از زوایای مختلف قابل بررسی است. تمام این تصاویر به وضوح نشان می‌دهد که بازیکن آمریکایی من در صحنه موردنظر هیچ صحبت و کلامی به زبان نیاورده است حتی یک «آخ»؛ افرادی که تاکید دارند تصمیم داور در این صحنه درست بوده، سعی داشتند این‌طور وانمود کنند که بازیکن من صحبت‌های اعتراضی داشته است و همین مسئله در اخطاری که به او داده شده، بی تاثیر نبوده است.

اسلامی با تاکید بر اینکه تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که لب‌های بازیکن من در این صحنه اصلاً به هم نخورده که بخواهیم بر مبنای آن مطرح شدن صحبت‌های اعتراضی توسط وی را عنوان کنیم، تصریح کرد: بازیکن من با قد ۱۸۳ سانتی متر سعی در پرتاب توپ داشت، بازیکن حریف با قد ۲ متر سعی داشت فضای شوتزنی را از او بگیرد. در همین حالت اما بازیکن من کار خود را انجام داد اما به خاطر موقعیتی که در آن گرفتار بود بعد از شوت به زمین می‌خورد. داور همین برخورد به زمین را خطا گرفت و اعلام تکنیکال فول کرد.

وی گفت: اصلاً بنا را می‌گذاریم بر همین که اگر بازیکن بعد از شوت زدن به زمین خورد باید تکنیکال فول او اعلام شود. اصلاً اینگونه تصور می‌کنیم که یک قانون است. سوال من اما این است که چرا این قانون و اصل برای ۴۰ دقیقه ابتدایی بازی در نظر گرفته نشد و در همان چند ثانیه پایانی ملاک تصمیم گیری قرار گرفت.

سرمربی تیم بسکتبال شورا وشهرداری قزوین همچنین تاکید کرد: موضوع دیگر این است که چرا در این صحنه خطایی که بر روی بازیکن آمریکایی من انجام شد اصلاً در نظر گرفته نشده است و بابت آن تصمیمی گرفته نشد؟

اسلامی با اشاره به اینکه سرداور دیدار تیم‌های شورا و شهرداری قزوین و اکسون تهران نسبت به تصمیم داور بازی و جنجال‌هایی که ایجاد کرد هیچ ورودی نداشت، خاطرنشان کرد: سوال دیگرم این است که چرا سرداور هیچ اقدامی انجام داد؟ به هر حال اتفاقات پایانی حاشیه‌های زیادی داشت اما وی اصلاً ورودی به ماجرا نکرد.

وی همچنین در مورد عصبانیت خود و اقداماتی که در این حالت انجام داد، گفت: داور که به اشتباه و برخلاف جریان بازی سوت زد، سر داور هم اصلاً ورودی به موضوع نداشت. بازیکن نیمکت من که واقعاً برای برگزاری دیدارهای خود تلاش می‌کنند، به خاطر این شرایط عصبانی شده بودند چون سوت اشتباه داور نتیجه تلاش‌های آنها را به هدر داده بود. داور اما به خاطر این عصبانیت‌ها تکنیکال دوم را به نیمکت داد. در همین شرایط من برای تیمم تایم اوت گرفته بودم و اصلاً متوجه تصمیم داور برای تکنیکال دوم نشدم.

این مربی تاکید کرد: برایم عجیب است داور به جای اینکه شرایط و جو بازی را به سمت آرامش هدایت کند اقدام به اعلام تکنیکال دوم کرد. جالب‌تر اینکه در همین حین مدیر تیم حریف با بازیکنان من درگیری لفظی پیدا کرده بود.

اسلامی با اشاره به اینکه ریاست فدراسیون بسکتبال در سالن حضور داشت، خاطرنشان کرد: در هر صورت به خاطر اقدامات داور و تصمیمات اشتباهی که مرتکب شده و تاثیری که در جریان بازی و نتیجه نهایی آن داشت از وی به فدراسیون بسکتبال شکایت می‌کنیم. از حالا هم هیچ قضاوتی نمی‌کنیم. شکایت خود را مطرح می‌کنیم و از فدراسیون هم می‌خواهیم آن را بررسی و نتیجه را به صورت رسمی اعلام کند.

سرمربی تیم شورا و شهرداری قزوین با بیان اینکه تیمش احتمالاً در مرحله پلی آف مسابقات باید با ذوب آهن دیدار داشته باشد، گفت: این بازی ۱۹ اسفندماه برگزار می‌شود. ما هم از فردا تمرینات‌مان را پیگیری می‌کنیم تا مهیای این دیدار شویم اما در عین حال پیگیر شکایت‌مان هم خواهیم بود.