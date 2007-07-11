۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۱

دانشگاه صنعتی بابل بزرگترین دانشگاه صنعتی منطقه خواهد شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران تحقق ایجاد دانشگاه بزرگ صنعتی بابل را امری دست یافتنی و ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد با تدوین برنامه بیست ساله این مجتمع بزرگترین و جامع ترین دانشگاه صنعتی در منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در مراسمی با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بابل، پروفسور قاسم نجف پور استاد دانشکده مهندسی شیمی به عنوان رئیس جدید مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بابل معرفی شد.

رئیس دانشگاه مازندران در این آیین طی سخنانی به تشریح نقش مدیریت در توسعه آموزش عالی و تربیت نیروهای متخصص پرداخت و افزود : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش اساسی در تامین کادر متخصص و متعهد کشور دارند ما در این راستا مسئول هستیم و باید تمام انرژی خود را در این مسیر بکار گیریم.

پروفسور نادعلی بابائیان با اشاره به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این مجتمع اظهار امیدواری کرد: با مدیریت جدید شاهد تحول و تعامل مثبت بین اقشار مختلف دانشگاهی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان فرزندان ما هستند و ما باید در تربیت، آموزش و پرورش آنان دغدغه داشته باشیم و هرگونه تسامح و کوتاهی در این مسیر گناهی نابخشودنی و خیانت به آینده این کشور است و مدیران دانشگاهی باید برای همه امور دانشجویان ازقبیل رفاه، تغذیه، اسکان، امور بهداشتی و وجوه روحی و روانی آنان حساس بوده تا با تامین مطالبات دانشجویی زمینه برای ارتقا علمی و معرفتی آنان فراهم شود.

بابائیان با اشاره به فرایند تفکیک مجتمع از دانشگاه مازندران و استقلال حقوقی، اداری، مالی و آموزشی آن گفت : مدیریت دانشگاه برای تحقق مصوبه دولت در سفر استانی به مازندران پیگیر بوده و از طرق مختلف به ویژه از طریق وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی خود را متعهد به تحقق مصوبه می داند.

وی با انتقاد از برخی رویکردهای غیر دانشگاهی عنوان کرد: کار اصلی دانشگاه پژوهش، تولید علم، تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین کادر مدیریتی جامعه است و استراتژی مدیران باید توجه به منابع انسانی و پتانسیل های درون دانشگاهی باشد و هرگونه تاثیر پذیری سیاسی از محیط های خارج دانشگاه به ویژه اراده های جناحی و گروهی نافی رویکردها و سیاست های دولت محترم می باشد.

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به اهداف واقف و بانی مجتمع آموزش عالی بیان کرد: زنده یاد نوشیروانی به ما درس چگونه زیستن و مسئولیت پرورش استعدادهای فرهیخته این آب و خاک را آموخته است لذا تعامل مدیران مجتمع با خیرین و فرهنگ دوستان باید از اولویت های اساسی این مجتمع باشد و در این خصوص باید تلاش هایی صورت گیرد تا کمک های مردمی همچنان به این مجتمع تزریق شود.

این مسئول دانشگاهی، تحقق ایجاد دانشگاه بزرگ صنعتی بابل را امری دست یافتنی و ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد: با تدوین برنامه 20 ساله این مجتمع و ایجاد ساختارهای لازم بزرگترین و جامع ترین دانشگاه صنعتی در منطقه احداث شود.

وی در این سخنرانی با صراحت خود را متعهد کردتا در کمک به تجهیز آزمایشگاه ها و تقویت مسائل پژوهشی و آموزشی مجتمع تمهیدات لازم اتخاذ نماید.

در پایان این مراسم ضمن تشکر از خدمات دکتر عسکر جانعلی زاده رئیس سابق مجتمع فنی و مهندسی با تاکید بر استمرار روحیه صمیمیت، همدلی و همگرایی در این مجتمع در تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، برنامه ریزی کیفی برای توسعه تحصیلات تکمیلی در این مجتمع را نیز خواستار شد.

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بابل دارای چهار دانشکده مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی و مهندسی برق است.

این مجتمع دارای 23 دانشجوی دکتری، 370 دانشجوی کارشناسی ارشد و 3600 دانشجوی کارشناسی است. همچنین این مجتمع دارای 73 عضو هیئت علمی (یک استاد، 9 دانشیار، 38 استادیار و 25 مربی) است.

دکتر قاسم نجف پور رئیس جدید مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بابل، استاد گروه مهندسی شیمی در سال 1327 در شهرستان بابل به دنیا آمد.

وی هم اکنون یکی از متخصصان صاحب نظر این رشته و فارغ التحصیل دانشگاه آلکانزاس آمریکا است که تاکنون 150 مقاله تحقیقاتی و چندین کتاب از او منتشر شد و 35 مقاله وی در مجلات ISI درج شده و تاکنون بیش از 60 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری داخل و خارج را به عنوان استاد راهنما هدایت نموده است.

دکتر نجف پور به عنوان متخصص در زمینه مهندسی شیمی تاکنون 20 طرح تحقیقاتی را اجرا نموده است.

