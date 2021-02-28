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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۱

مخبر دزفولی:

دانش‌بنیان شدن کشاورزی اصلی‌ترین هدف سند امنیت غذایی است

دانش‌بنیان شدن کشاورزی اصلی‌ترین هدف سند امنیت غذایی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر قرار باشد در کشاورزی و غذای کشور انقلابی اتفاق بیافتد، کلید آن دانش‌بنیان شدن کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شانزدهم کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی رئیس این کمیسیون و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

مخبر دزفولی اظهار داشت: ضرورت دارد یکی از اصلی‌ترین اهداف سند این باشد که کشاورزی در یک دوره زمانی قابل قبول مثلاً ۲ یا ۳ برنامه، به کشاورزی دانش‌بنیان تبدیل و حداقل پلکان دانش‌بنیانی آن چیده شود.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا تأکید کرد: به دلیل وسعت و اهمیتی که این موضوع دارد، ممکن است یک رویکرد ابتکاری و انحصاری پیدا کند و باید این موضوع بررسی و آسیب‌شناسی شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر قرار باشد در کشاورزی و غذای کشور انقلابی اتفاق بیافتد، کلید آن دانش‌بنیان شدن کشاورزی است. باید از اهداف تا راهبردها و اقدامات، برای علمی شدن این کار و فناورانه شدن این موضوع، وضع موجود و مطلوب تعریف شود.

مخبر دزفولی اظهار داشت: ارزش‌های بنیادین مورد اشاره در پیش‌نویس سند برگرفته از قرآن کریم، روایات، فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون اساسی و اسناد بالادستی است.

وی تصریح کرد: در عین حال که به بحث تنوع غذایی و ارزش‌های تغذیه‌ای و علمی پایبندی داریم باید این ارزش‌ها به بنیان‌های دینی و آموزه‌های اسلامی خودمان نیز پیوند زده شود.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا با بیان اینکه لازم است بخشی از آموزه‌های اسلامی را به اهداف سند افزوده شود، خاطر نشان کرد: همه می‌دانیم که اسراف بد است و غذا باید حلال باشد، لذا این موارد باید در اهداف سند مطابق با اهداف اسلامی ایرانی کشورمان عنوان شود.

کد مطلب 5158164

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