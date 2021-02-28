تجلیل رئیس فدراسیون کشتی از سه پیشکسوت

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی کمیته پیشکسوتان کشتی و با حضور رئیس فدراسیون از هاشم کلاهی (دارنده مدال طلای آسیا)، خسرو نظافت دوست (دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی) و علی عبدلی (دارنده مدال نقره آسیا) سه پیشکسوت کشتی کشور تجلیل بعمل آمد.

علیرضا دبیر در این مراسم که همراه با بیان خاطرات این سه پیشکسوت کشتی بود، گفت: ابتدا به شما خیرمقدم می گویم و باعث افتخار است شما در فدراسیون کشتی حضور دارید.

وی ادامه داد: شما پیشکسوتان عزیزی هستید که همه با شما خاطره دارند و ما در زمان نونهالی شما را در یاد داریم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: شما جز پیشکسوتانی هستید که به حقتان از نظر مدال جهانی و المپیک نرسیدید، اما زحمت کشیدید و ما وظیفه داریم شما را به جوانان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: وظیفه ما تجلیل از پیشکسوتان است. در شرایط کرونا به نوبت از پیشکسوتان تجلیل می‌کنیم و هدفمان تجلیل از جامعه قهرمانان، مربیان و داوران کشتی است.

دبیر تصریح کرد: شاید یکسری از مربیان هستند که سابقه قهرمانی نداشته باشند، اما قهرمانان بزرگی را به جامعه معرفی کردند. اکثر آنها در شهرستان‌ها حضور دارند و وظیفه ماست از آنها تجلیل کنیم و این کار در برنامه ما قرار دارد.

دبیر در پایان خاطرنشان کرد: کشتی جامعه بزرگی دارد شاید ۱۰۰ کشتی گیر مدال گرفته‌اند اما در کنار آنها صد هزار کشتی‌گیر مدال نگرفته‌اند و نمی‌توان گفت آنها حقشان کسب مدال نبوده است.