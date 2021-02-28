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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۳۵

تجلیل رئیس فدراسیون کشتی از سه پیشکسوت

تجلیل رئیس فدراسیون کشتی از سه پیشکسوت

رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز طی مراسمی از سه پیشکسوت این عرصه تجلیل بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی کمیته پیشکسوتان کشتی و با حضور رئیس فدراسیون از هاشم کلاهی (دارنده مدال طلای آسیا)، خسرو نظافت دوست (دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی) و علی عبدلی (دارنده مدال نقره آسیا) سه پیشکسوت کشتی کشور تجلیل بعمل آمد.

علیرضا دبیر در این مراسم که همراه با بیان خاطرات این سه پیشکسوت کشتی بود، گفت: ابتدا به شما خیرمقدم می گویم و باعث افتخار است شما در فدراسیون کشتی حضور دارید.

وی ادامه داد: شما پیشکسوتان عزیزی هستید که همه با شما خاطره دارند و ما در زمان نونهالی شما را در یاد داریم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: شما جز پیشکسوتانی هستید که به حقتان از نظر مدال جهانی و المپیک نرسیدید، اما زحمت کشیدید و ما وظیفه داریم شما را به جوانان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: وظیفه ما تجلیل از پیشکسوتان است. در شرایط کرونا به نوبت از پیشکسوتان تجلیل می‌کنیم و هدفمان تجلیل از جامعه قهرمانان، مربیان و داوران کشتی است.

دبیر تصریح کرد: شاید یکسری از مربیان هستند که سابقه قهرمانی نداشته باشند، اما قهرمانان بزرگی را به جامعه معرفی کردند. اکثر آنها در شهرستان‌ها حضور دارند و وظیفه ماست از آنها تجلیل کنیم و این کار در برنامه ما قرار دارد.

دبیر در پایان خاطرنشان کرد: کشتی جامعه بزرگی دارد شاید ۱۰۰ کشتی گیر مدال گرفته‌اند اما در کنار آنها صد هزار کشتی‌گیر مدال نگرفته‌اند و نمی‌توان گفت آنها حقشان کسب مدال نبوده است.

کد مطلب 5158173

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